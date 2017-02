Verizon je kupil Yahoo! Prevzemite 50 eur in trgujte s cenami delnic OBEH podjetij na svetovni borzi

50 EUR za trgovanje lahko prevzamete tukaj.

Verizon, eden od najstarejših ponudnikov uslug brezžične komunikacije, je nepričakovano sredi leta 2016 najavil nakup Yahoo-ja za 4.8 milijarde dolarjev. Prevzemanje Yahoo-ja bi moralo podvojit veličino digitalnega oglaševanja Verizona in ga tako postaviti na tretje mesto, takoj za Googlom in Facebookom, na tem 187 milijard dolarjev vrednem trgu.

“Hekerski” napad na Yahoo

V sredini decembra lani je omenjeni dogovor v zadnjem trenutku padel v vodo kar je povzročilo pad vrednosti delnic podjetja Yahoo za 6%. Yahoo je takrat objavil, da je tekom 2013 leta preko 1 miljarde uporabniških računov bili tarča “hekerskih” napadov oz. nezakonitega vdora v njihov uporabniški račun. S temi napadi so prevzeli njihova imena, telefonske številke in druge privatne informacije uporabnikov iz celega sveta. Yahoo je tako postal žrtev največje kraje osebnih podatkov v zgodovini spleta. Logična posledica je bila, da je Verizon zato zahteval boljši nadzor in pravila sodelovanja, da bi kompenziral nastalo škodo, ki je bila povzročena.

V januarju 2017 leta je Yahoo nepričakovano objavil rast prihodkov tekom poslovanja v zadnjem četrtletju 2016. leta in s tem presenetil Wall Street s svojimi visokomi prihodki v višini 960 milijonov USD. Ta zadnji obrat dogodkov jim je omogočil ponovni doseg zastavljenih planov prihodkov v višini 4,8 milijard USD.

Prihodnost podjetij Verizon in Yahoo

Upoštevajoči, da je podjetju Verizon nujno potreben nakup Yahoo-ja, da bi ta lahko ostal v koraku z glavnimi konkurenti v industriji digitalnega oglaševanja, ni bilo presenečenje, da je bil že 21. februarja sestavljen končni dogovor o nakupu, katerega prvotna cena je bila vseeno zmanjšana za 350 milijonov dolarjev. Po predhodnih načrtih, naj bi se Yahoo sedaj preimenoval v Altaba Inc. V daljšem poslovanju pa se pričakuje, da bo Verizon dal veliko poudarka na omrežje mobilnega oglaševanja, saj Yahoo s sabo prinaša ogromno količino vsebine, ki jo redno spremlja veliko število ljudi.

Mobilno oglaševanje nadaljuje eksponentno rast, Verizon pa že obvladuje ogromen del mobilne mreže v državah srednje Amerike. V prihajajočih letih bi lahko Verizon postal “neizbežna postaja” za mobilne oglaševalce, kar investitorjem jasno nakazuje smer, v kateri bodo nadaljevali bodoči prihodki tega podjetja.

