VIDEO: Argeta z monopolom na oranžno barvo za paštete ob bok Whiskasu in Burberryju

Barva oranžna pantone 159c je v kategoriji paštet in namazov odslej v Sloveniji rezervirana samo za Argeto. To pomeni, da nihče več ne sme za paštete in namaze uporabljati v Sloveniji navedene barve, sicer lahko Argeta v primeru kršitve takoj zahteva, da se izdelki kršiteljev s podobno barvo umaknejo s polic.

Tako se je Argeta pridružila ekskluzivni skupini 0,03 odstotka blagovnih znamk na svetu, ki jih javnost prepozna že zgolj po obliki, barvi ali vzorcu. Sem spadajo Milka, Manner, Burberry, Louboutin in Whiskas.

Argeta je največja blagovna znamka paštet na svetu. (Foto: POP TV)

"Po podatkih, s katerimi razpolagamo, je Atlantic Grupa prva gospodarska družba s sedežem v centralni in Jugovzhodni Evropi (z izjemo Avstrije), ki ji je to uspelo v povojni zgodovini," so sporočili. Za Argeto to pomeni, da v Sloveniji nihče ne sme uporabljati navedene barve ne embalaži paštet in namazov.

Odločbo o registraciji barve kot znamke je izdal Urad RS za intelektualno lastnino, in sicer na podlagi vloge, ki je z rezultati raziskave ljubljanske ekonomske fakultete dokazovala, da relevantni potrošnik določeno barvo povezuje z izvorom blaga, da ima takšna barva semiotični status za točno – zelo restriktivno – določen izdelek ali storitev, da javnost takšno barvo dojema kot ’znak’ in da ima takšna barva tudi razlikovalni učinek. S študijo so med drugim dokazali, da potrošnik barvo Argete v 61,1 odstotka povezuje z izvorom blaga, kar je zelo podobno odstotkom iz zadeve Whiskas in the Whiskas (R 1620/2006-2 (Purple)), kjer je bil ta odstotek 58 odstotkov in kjer sodišče posledično ni imelo pomislekov pri registraciji barve kot blagovne znamke.