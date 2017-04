Vlada bi rada do konca leta prodala najmanj polovico NLB

Vlada se je na današnji redni seji odločila, da Evropsko komisijo uradno zaprosi za spremembo nekaterih zavez, ki so sestavni del odločitve o odobritvi državne pomoči NLB iz leta 2013. Tak je bil januarski dogovor z evropsko komisarko za konkurenco Margrethe Vestaer o nadaljnjem tesnem sodelovanju pri spremljanju izvajanja danih zavez glede prodaje NLB.

Bistveni del predlaganih sprememb, ki jih je vlada pripravila na pobudo Slovenskega državnega holdinga (SDH), se nanaša na t. i. lastniško zavezo. Pri tem se sicer ohranja že doslej veljavna zaveza glede prodaje 75 odstotkov minus ene delnice NLB, vendar se z določitvijo možnosti, da se ta cilj doseže v več korakih, zagotovi večja pravna varnost morebitnih zainteresiranih vlagateljev, s tem pa izboljšuje možnosti glede višine kupnine.

Vlada si želi do konca leta prodati polovico največje slovenske banke. (Foto: Damjan Žibert)

Če bi Evropska komisija prošnji ugodila, bi se t. i. lastniška zaveza spremenila na način, da se lahko do konca leta 2017 proda najmanj 50-odstotni kapitalski delež države v NLB, preostali del do dovoljenega ciljnega deleža pa do konca leta 2018.

Danes sprejet predlog za spremembo zavez, ki stremi k zagotovitvi čim boljših pogojev za prodajo banke ob upoštevanju, da pri izvajanju zavez ne sme priti do izkrivljanja konkurence na trgu, je tudi sestavni del sodelovanja med ministrstvom za finance in Evropsko komisijo.



Ker je vsebina dela odločbe Evropske komisije iz leta 2013 zaradi interesa NLB zaupne narave, drugih informacij o predlaganih spremembah predstavniki vlade ne morejo podrobneje komentirati.