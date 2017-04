Vlada določila pravila za preverjanje smotrnosti in pravilnosti poslovanja Banke Slovenije

Računsko sodišče bo lahko po vladnem predlogu revizijo opravilo za 10 let nazaj. (Foto: Reuters)

Vlada je na predlog ministrstva za finance po večkratnih pozivih in poskusih, da bi računsko sodišče bdelo nad poslovanjem in delovanjem Banke Slovenije, sprejela predlog novele zakona, v katerem določa pravila za revidiranje. Obstoječi zakon o računskem sodišču in novela zakona o bančništvu namreč ne predpisujeta pravil, ki morajo biti pri tovrstni reviziji upoštevana, da ni kršeno načelo neodvisnosti Banke Slovenije.

Računsko sodišče bo lahko po predlogu revidiralo pravilnost in smotrnost poslovanja Banke Slovenije ter tistih nadzorniških odločitev, ki so vodile v porabo javnih sredstev. Revizijo bo lahko opravilo za 10 let nazaj. "Torej se lahko pogleda tudi zgodba z bančno luknjo," je po seji povedal državni sekretar na ministrstvu za finance Tilen Božič, saj je v tem primeru prišlo do porabe javnih sredstev.

Računsko sodišče pa ne bo smelo revidirati izvajanje denarne politike, uporabe in razlage prava in praks nadzora, revizija prav tako ne bo smela posegati v pristojnosti banke, ki jih izvršuje kot sestavni del evropskega sistema centralnih bank.

Božič je dejal, da je predlog novele zakona usklajen koalicijsko, po njegovih informacijah je v sozvočju tudi z računskih sodiščem. Tu je nekaj neenotnih pogledov na revidiranje med evropskim računskim sodiščem in Evropsko centralno banko, je spomnil. Kar pa se tiče pogleda slovenske centralne banke na novi predlog zakona, pa je ocenil, da bo verjetno potrebnih še nekaj argumentacij, s katerimi bodo opravičili v zakonu zapisane rešitve.