Vlada Magni odobrila 18-milijonsko finančno spodbudo

Predmet investicijskega projekta je gradnja novega objekta za lakirnico avtomobilske karoserije, vključno s podporno infrastrukturo. Tuji vlagatelj namerava v okviru projekta za gradnjo stavbe in nakup zemljišč nameniti 50,8 milijona evrov, za nakup novih strojev in opreme pa 95,6 milijona evrov.

Vlada je Magni odobrila 18-milijonsko finančno spodbudo. (Foto: POP TV)

"Spodbuda projektnemu podjetju se bo državi povrnila, saj bo v naslednjih treh letih že iz naslova davkov in prispevkov v zvezi z izplačili plač podjetje predvidoma prispevalo skoraj 15 milijonov evrov, medtem ko naj bi celotni zunanji učinki investicijskega projekta na Slovenijo znašali skoraj 70 milijonov evrov," so pojasnili na vladi.

Poleg tega ima spodbuda po navedbah vlade tudi nefinančne učinke, kot so prepoznavnost Slovenije kot tujim investitorjem prijazno okolje, zmanjšanje brezposelnosti v Sloveniji, povečevanje dodane vrednosti na zaposlenega, zmanjšanje vplivov na okolje.

"Magna Steyr je vodilni partner v svetu in neodvisen od blagovnih znamk ter je tudi ponudnik inovativnih rešitev za prihodnost mobilnosti," so poudarili na vladi.

Magna Steyr je eden vodilnih avtomobilskih dobaviteljev po svetu, ki zaposluje okoli 152.000 ljudi v več kot 309 proizvodnih obratih in 99 centrih za inženiring ter raziskave in razvoj v 29 državah. Prizadeva si za krepitev prisotnosti tudi na rastočih azijskih trgih in beleži močno rast v državah BRIK (Brazilija, Rusija, Indija in Kitajska), prisotnost povečuje tudi v Vzhodni Evropi in je pomembno podjetje tudi v Severni Ameriki.

Vlada je omenjeni projekt postavitve lakirnice uvrstila tudi v veljavni načrt razvojnih programov 2017-2020.

Vlada je sicer lani prepoznala pomembnost naložbe in sprejela predlog zakona o strateškem razvojnem območju državnega pomena v občini Hoče-Slivnica, kjer bo stala proizvodnja Magne, potrdil ga je tudi DZ.

Kanadski avtomobilski velikan Magna International bo tam zgradil nov ličarski obrat, v prvi fazi bo delo dobilo omenjenih 400 ljudi, v drugi fazi naj bi projekt nadgradili s 1350, v tretji pa s še dodatnimi 1300 zaposlenimi, kar bi skupaj pomenilo okoli 3000 novih delovnih mest.

Vlada je v začetku meseca za vzpostavitev nove proizvodne cone v občini Hoče-Slivnica zagotovila sredstva v skupni višini 3,6 milijona evrov. Kot so poudarili takrat, se je s tem podprla aktivnosti za vzpostavitev proizvodne cone na problemskem območju z visoko brezposelnostjo.