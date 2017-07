Vlada RS je na današnji dopisni seji sprejela mnenje o predlogu Odloka o razpisu zakonodajnega referenduma o Zakonu o izgradnji, upravljanju in gospodarjenju z drugim tirom železniške proge Divača - Koper.

Kot so zapisali na spletni strani, želijo, da se izvajanje projekta v celoti čim prej nadaljuje, zato podpirajo predlog, da se glasovanje na zakonodajnem referendumu izvede v nedeljo, 24. septembra 2017.

Vlada podpira predlog, da bi bil referendum o drugem tiru 24. septembra. (Foto: POP TV)

Dodali so še, da vlada intenzivno vodi aktivnosti za izvedbo projekta izgradnje drugega tira železniške proge Divača - Koper, ki je eden najpomembnejših projektov za nadaljnji gospodarski razvoj Republike Slovenije.

"V letu 2016 je bilo pridobljeno gradbeno dovoljenje. 23. junija 2017 je Evropska komisija Republiki Sloveniji za izvedbo pripravljalnih del ter dodatna geološka in arheološka raziskovanja odobrila 44,3 milijona evrov nepovratnih sredstev. Javni razpis za izbiro izvajalca pripravljalnih del bo objavljen avgusta 2017. Vlada načrtuje začetek pripravljalnih del v novembru 2017. Že v juliju 2017 bo družba 2TDK vložila novo prijavo na tako imenovani CEF blending razpis za evropska sredstva. V pripravi je tudi dokumentacija za Evropsko investicijsko banko, ki bo pred odobritvijo posojila opravila skrben finančni pregled projekta," so še zapisali.

Poslanci bodo glasovali o datumu referenduma

Poslanci bodo sicer na današnji izredni seji glasovali o predlogu odloka za razpis referenduma o zakonu o drugem tiru med Divačo in Koprom. Pristojni parlamentarni odbor predlaga, da se referendum izvede 24. septembra, medtem ko večina opozicijskih strank meni, da bi bilo smiselno, če bi referendum izvedli na isti dan kot predsedniške volitve.

Nasprotniki vladnega zakona o drugem tiru so se ob vložitvi zadostnega števila podpisov v DZ pred tednom dni zavzeli za to, da bi DZ referendum razpisal istočasno s predsedniškimi volitvami. Kot je poudaril pobudnik Vili Kovačič, bi se na ta način izognili dodatnim stroškom. Enako so izpostavili v največji opozicijski stranki SDS, kot najbolj racionalno potezo s finančnega vidika pa izvedbo referenduma na dan predsedniških volitev vidijo tudi v Levici.

Nasprotniki zakona bi z razpisom referenduma na dan predsedniških volitev lažje dosegli tudi potrebno kvoto. Za zavrnitev zakona na referendumu mora namreč proti zakonu glasovati najmanj 20 odstotkov vseh volilnih upravičencev, torej okoli 340.000 volivcev. Takšna ureditev je v veljavi od sprememb ustave leta 2013 in zagotavlja strožje pogoje za zavrnitev zakona.

Odbor DZ za infrastrukturo, okolje in prostor je v petek sklenil poslancem predlagati, da se zakonodajni referendum o drugem tiru železniške proge med Divačo in Koprom izvede 24. septembra. Minister za infrastrukturo Peter Gašperšič je na odboru pojasnil, da ministrstvo spoštuje voljo državljanov, ki so podali predlog za referendum, si pa želi, da bi bil referendum izveden čim prej.

Kovačič se je na temo datuma referenduma v ponedeljek sestal tudi s predsednikom Borutom Pahorjem, ki pa mu je pojasnil, da gre za odločitev DZ in v ta postopek kot predsednik republike ne more posegati. V Pahorjevem kabinetu so pojasnili, da je to pomembno tudi zato, ker predsednik DZ razpisuje predsedniške volitve in bi bilo stališče predsednika republike o datumu razpisa volitev in referenduma mogoče razumeti kot konflikt interesov.