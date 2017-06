Vlada pred odločitvijo o prodaji banke NLB

Nadzorni svet Slovenskega državnega holdinga (SDH) je ocenil, da cenovni razpon za delnico NLB, ki ga je po preverbi interesa med potencialnimi vlagatelji postavila uprava SDH, ni ustrezen in odločitev o tem prepustil vladi. Glede na izjave koalicijskih partneric se država za prodajo vendarle ne bo odločila.

"O tem bomo v četrtek odločali na vladi, potem ko se bomo pred tem še enkrat seznanili s stališči predstavnikov SDH in z vsemi strokovnimi razlogi za in proti prodaji," je danes ob robu odprtja informacijske pisarne za občane na Vrhniki dejal premier Miro Cerar. Želi si, da bo odločitev vlade o tem enotna.

(Foto: Damjan Žibert)

Premier se zaveda, da ima država na eni strani zaveze do Evropske komisije, na drugi pa interes davkoplačevalcev, ki so banko konec leta 2013 dokapitalizirali. Morali bomo ustrezno pretehtati razloge in sprejeti odločitev: "Ta bo zelo jasna in za njo bomo morali stati doma in širše."

Cerar je znova poudaril, da je državo "v ta težak položaj pripeljala prejšnja vlada, ki je sprejela zavezo o prodaji banke". Sam je "ne bi nikoli sprejel in tudi SMC je na stališču, da Slovenija potrebuje močno sistemsko banko".

Predstavnikom bank se zdi takšen scenarij razumljiv, saj so se razmere od takrat, ko je država glede NLB dala zaveze Evropski komisiji, močno spremenile. Kot je ob robu današnje bančne konference v Ljubljani dejal direktor Združenja bank Slovenije France Arhar, so se "spremenili pogoji doma in v tujini, najbolj pa z novo denarno politiko sredi leta 2014, ki jo je Evropska centralna banka začela voditi eno leto po podpisu tega dokumenta".

Arhar je ocenil, da bi morala država v vsem tem času s komisijo ponovno ovrednotiti zaveze in se dogovoriti drugačne pogoje. "To bi moralo biti že narejeno," je dodal. V vsakem primeru pa bi moralo biti to, kdaj prodaja, tajno. "Ko trgi vedo, da morate nekaj prodati, morate spustiti ceno. To je prodaja v stiski, kar bi morala vedeti tudi Evropska komisija," je ugotavljal.

Po njegovih besedah in še mnenju nekaterih bi morala Slovenija v nova pogajanja s komisijo. Tudi zato, ker imamo z moralnega vidika moč na svoji strani, saj nam nihče ni dal finančne pomoči, je dodal Arhar. A ključno pri tem je, da država ve, kaj želi.

Kot je namreč ponazorila Stanislava Zadravec Caprirolo iz Banke Slovenije, tudi nekdanja viceguvernerka in nadzornica NLB, je treba za kakršnokoli uspešno dogovarjanje imeti zelo jasno strategijo, kaj želimo sploh doseči, ter jasne argumente, ki takšno strategijo podpirajo.

DeSUS dokončno odrekel podporo prodaji NLB pod trenutnimi pogoji

DeSUS je danes dokončno odrekel podporo prodaji NLB pod trenutnimi pogoji, je povedal prvak stranke Karl Erjavec. Kot je dejal, ne prevzema odgovornosti za to, da bi banko prodali pod ceno. Ob tem je zavrnil očitke, da bi prodajo zavračali, ker bi se hoteli okoristiti. "Če bi bil NLB bankomat za DeSUS, bi bile pokojnine bistveno višje," je dejal.

Erjavec je po štiriurni klavzuri stranke na Brdu pri Kranju pojasnil, da so obsežno razpravljali o aktualnih zadevah, kot so prodaja NLB, drugi tir, zdravstvena reforma in demografski sklad. Prav tako so spregovorili o pripravah na parlamentarne in lokalne volitve prihodnje leto.

Tako so danes dokončno odločili, da prodaje NLB pod trenutnimi pogoji ne podprejo. Erjavec predvideva, da bo odločitev na vladi sprejeta soglasno, nato pa se nadeja pogajanj na najvišji ravni z Evropsko komisijo. Po njegovem mnenju bi moral pogovor potekati na ravni predsednika komisije in predsednika vlade.

Erjavec je v zvezi s tem še poudaril, da tudi njega zanima, ali so davkoplačevalci v dokapitalizacijo NLB vložili ustrezno vsoto denarja. V zvezi s tem se sicer obeta razprava na parlamentarni komisiji za nadzor javnih financ.