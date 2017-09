Prioritete za prihodnji dve leti ostajajo varnost, infrastruktura, znanost in zaposlovanje ter zdravje

Vlada je sprejela paket proračunskih dokumentov, tudi predlog državnih proračunov za leti 2018 in 2019, ki ga pošilja v obravnavo in sprejem DZ. Nadaljuje s postopno javnofinančno konsolidacijo, večjih razlik glede na razrez proračuna pa ni. Prioritete ostajajo varnost, infrastruktura, znanost in zaposlovanje ter zdravje.