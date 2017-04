Vlada z zakonom, ki bi ščitil Mercator pred izčrpavanjem. V družbo, ki bi bila v težavah, bi poslali 'svojega človeka'

Minister že od začetka dogajanja v Agrokorju pravi, da dogajanje budno spremljajo. (Foto: POP TV)

Vlada je v luči krize hrvaškega Agrokorja in potencialnih učinkov na Mercator sprejela predlog zakona o pogojih imenovanja izrednega člana uprave v družbah sistemskega pomena za Slovenijo.

Kot je vlada sporočila prek Twitterja, se s predlogom ščiti družbo sistemskega pomena pred izčrpavanjem večinskega lastnika, ki je v insolventnem postopku. Vsebino zakona je danes predstavil minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravko Počivalšek. Povedal je, da predlog pošiljajo v DZ po hitrem postopku.

Predlog določa družbe, ki so za Slovenijo bistvenega pomena, torej zaposlujejo najmanj 6000 ljudi v Sloveniji in imajo prihodke od prodaje višje od milijarde evrov.

Določa, da lahko vlada, če je večinski lastnik v postopku insolventnosti, predlaga sodišču, da v družbo sistemskega pomena predlaga začasnega člana uprave. Izredni član uprave nima pristojnosti voditi rednih poslov družbe.

S tem se ščiti družbo pred izčrpavanjem večinskega lastnika. Kot pravijo, se s tem zakonom ne posega v delovanje družbe, predlog ne krši zasebne gospodarske pobude, ker se izredni član ne sme ukvarjati s tekočimi posli družbe.

Kot je dejal, je poslovanje Mercatorja zaenkrat stabilno, s predlogom pa ne želijo ustvarjati vtisa, da so ogrožena delovna mesta. Poudarjajo, da gre za preventivo.

Na vprašanje, koga bo vlada imenovala na to mesto, je Počivalšek odgovoril, da bodo v obdobju do uveljavitve zakona "predlagali za to strokovno usposobljenega človeka". Po njegovih besedah bodo morale biti kvalifikacije izbranega enake tistim, ki so sicer potrebne za opravljanje funkcije člana uprave.

Po podatkih za leto 2015 pogoje za družbo sistemskega pomena, ki bi jo država zaščitila, poleg Mercatorja izpolnjujejo Petrol, Gen-I, HSE, Krka in Revoz, Počivalšek je dejal, da bi ta kriterij veljal za "šest ali sedem družb". A v prvih treh naštetih družbah država lastniško igra ključno vlogo, Krka ima razpršeno lastništvo, Revoz pa je proizvodni obrat v lasti francoskega Renaulta.

Mercator je sicer največji delodajalec v Sloveniji, saj zaposluje preko 10.000 ljudi, v celotni verigi pa na podjetju sloni okoli 100.000 delovnih mest.

Dobavitelji bodo verjetno morali pristati na odpis dela terjatev, so dejali na GZS.

Hribar Milič: Dobavitelji bodo verjetno morali pistati na odpis dela terjatev Slovenski dobavitelji Agrokorju in Mercatorju bodo nadaljevali s prizadevanji za zaščito svojega položaja, bodo pa verjetno morali pristati na odpis dela terjatev, je na današnji novinarski konferenci dejal generalni direktor Gospodarske zbornice Slovenije (GZS) Samo Hribar Milič. Dobavitelji so se združili v dva odbora, v tednu dni bodo skušali pripraviti oceno izpostavljenosti.