Volkswagen priznal krivdo za afero 'dieselgate', plačati mora 4,3 milijarde dolarjev kazni

Volkwagen je priznal, da je v 11 milijonov vozil po svetu vgradil programsko opremo, ki je prikazovala nižje vrednosti izpušnih plinov. (Foto: AP)

Na sodišču v Detroitu v ZDA je danes tekel postopek zoper nemškega avtomobilskega proizvajalca Volkswagen (VW), ki je proznal očitke za kazniva dejanja v primeru škandala z izpusti dizelskih vozil. Strinjal se tudi s plačilom skupne denarne kazni v višini 4,3 milijarde dolarjev.

VW se je izrekel za krivega v obtožnici, ki mu je očitala goljufijo, oviranje preiskave in neresnične navedbe o blagu, ki ga je dal na trg.

"Volkswagen globoko obžaluje svoja dejanja, ki so privedla do dizelske krize," so v podjetju zapisali v sporočilu za javnost in dodali, da doseženi dogovor z ameriško vlade kaže na njihovo odločenost, da popravijo slaba ravnanja.

Proizvajalec je s priznanjem med drugim pristal tudi na neodvisen zunanji nadzor za dobo treh let. VW je sicer že pred tem pristal na plačilo različnih odškodnin v skupni vrednosti 17,5 milijarde dolarjev.

Še vedno pa ostaja neznana usoda enega od Volkswagnovih menedžerjev Oliverja Schmidta, ki so ga ameriške oblasti januarja aretirale v Miamiju. Obsežna obtožnica ga bremeni sodelovanja v zaroti.

Afera 'dieselgate' je izbruhnila septembra 2015, ko so v VW priznali, da so v 11 milijonov vozil po vsem svetu vgradili programsko opremo, ki je na testih prikazovala nižje vrednosti izpušnih plinov. Prevaro so razkrile prav ameriške oblasti.