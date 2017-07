Vse več držav se odloča za prepoved vozil na bencin in dizel. Priložnost za slovensko start up podjetje?

Vse bližje je čas, ko bodo vsa vozila na bencin in dizel prepovedana. Na Nizozemskem in Norveškem se bo to zgodilo že čez osem let, v Nemčiji jih bodo prepovedali do leta 2030, v Franciji do leta 2040. To pa je velika priložnost za slovensko start up podjetje, ki razvija elektromotorje, vgrajene v kolesa avtomobilov. Takšni avtomobili naj bi bili na cestah že čez tri leta.