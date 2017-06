Z aktivnejšim dnem do bolj kakovostne starosti!

Prav ti osemdeset in več letniki so dokaz, da za začetek aktivnega življenja nikoli ni prepozno!

Zavod Aktivna Starost, Fitnes Klinika, družba DEOS in Fakulteta za Šport Univerze v Ljubljani zaključujejo z raziskavo o učinkih zdravega in aktivnega življenjskega sloga v starosti. V njej so sodelovali udeleženci programa Aktiven dan, ki ga izvaja Zavod aktivna starost. Strokovnjaki so pred začetkom raziskave ocenili začetno stanje udeležencev, ga ves čas spremljali in sledila bo ocena po zaključku trimesečnega obdobja. Udeleženci so nad napredkom navdušeni, prav tako pa so z napredkom vadečih zadovoljni tudi vaditelji.

Program je posebej prilagojen najstarejšim, ki so zelo občutljiva populacija. Srečujejo se s številnimi bolezenskimi stanji, deformacijami in onemoglostjo, kar pogosto vodi v zmanjševanje gibanja in poveča tveganje za nepokretnost. Zato, da lahko starostniki varno vadijo tudi ob omejitvah, ki jih imajo, potrebujejo posebej zanje prilagojene aktivnosti. Vse aktivnosti za starostnike v okviru programa Aktiven dan potekajo v skupini, vendar so individualno prilagojene vsakemu udeležencu.

Nikoli ni prepozno, da je lahko bolje

Delež starostnikov se tudi v Slovenji ves čas povečuje, najhitreje pa raste prav delež starejših od 80 let. Mnogi med njimi živijo doma, so pogosto osamljeni in izgubijo voljo do aktivnosti, čeprav bi jih še zmogli. Prav takšnim je namenjen program Aktiven dan katerega prvi cilj je ohranjanje samostojnosti starostnikov. Aktivnosti so zasnovane posebej za starejše nad 80 let na način, da izboljšujejo gibljivost in počutje ter omogočajo izboljšanje nekaterih bolezenskih stanj kot so osteoporoza, sladkorna bolezen, debelost in druge. Strokovnjaki opozarjajo, da za začetek aktivnega življenja nikoli ni prepozno. Ustrezno oblikovanemu programu, ki poteka pod strokovnim vodstvom, se lahko pridružijo tudi najstarejši. Posebna oblika terapevtske vadbe, prilagojena posebej starostnikom, ki poteka v okviru Aktivnega dne, omogoča ne le izboljšanje počutja, ampak tudi dejanski napredek posameznika.

Pogosta ovira za vključitev starostnikov v vadbo je, da se s svojim stanjem sprijaznijo in začnejo verjeti, da več ne zmorejo. Tu je zaželena pomoč in podpora svojcev ali prijateljev, da jih vzpodbudijo, da se vključijo v njim prilagojeno vadbo. Ko so v vadbo vključeni, jih motivirajo vaditelji. Starostnike vzpodbujajo, da dajo vse od sebe in ko opazijo napredek, jim to da voljo in moči za nadaljevanje vadbe. Osebni pristop omogoča prav vsakemu, da napreduje. Prednost vadbe v skupini pa je, da udeleženci vzpodbujajo drug drugega. Napredek posameznika spodbudno vpliva na vse ostale, saj dobijo dodaten zagon za vadbo.

Žal pa pri starostnikih vse pridobljene zmogljivosti hitro upadejo v kolikor jih ne vzdržujemo. Izjemno pomembno je redno udeleževanje aktivnosti.

Vse, kar je pomembno vedeti o programu

Program Aktiven dan poteka v organizaciji Zavoda aktivna starost, v partnerstvu s Fitnes kliniko, strokovnjaki na področju telesne vadbe za starejše, družbo DEOS, ki zagotavlja prostore za izvedbo programa, prilagojene starostnikom in Fakulteto za Šport, ki je program vključila v raziskavo o učinkih aktivnega življenja v starosti.

Program poteka v skupini, vendar je naravnan individualno, saj se vaditelj in animator ukvarjata z vsakim vadečim posebej. Vsakega posameznika pred vključitvijo v program strokovnjak testira, da ugotovi njegovo stanje in zmožnosti, z udeležencem se pogovorita o težavah in željah ter zastavita cilje.

Gre za inovativno obliko dnevnih aktivnosti in poteka dvakrat tedensko v dopoldanskem času, v osmih Centrih starejših po Sloveniji (DEOS Center starejših Ljubljana Trnovo, Ljubljana Črnuče, Medvode, Topolšica, Gornji Grad, Cerknica, Horjul in Notranje Gorice). Program Aktiven dan financira Zavod aktivna starost, mesečno participacijo v višini 45 € pa poravnajo udeleženci sami. Dejanski strošek za uporabnika je tako samo 5,6 € za en obisk v sklopu katerega so vključena tri ure aktivnosti in kosilo, seveda pa velja izpostaviti tudi druženje, ki prav tako dobro vpliva na počutje starostnikov, saj je prav družba tisto kar starostnikom pogosto manjka.

Pohvale iz prve roke

Številni zadovoljni starostniki so po obisku Aktivnega dne povedali, da je to odličen način za ohranjanje telesa in duha. Program pokriva vsa področja, ki so pomembna za ohranjanje samostojnosti, to so informiranje, fizično in umsko vadbo ter druženje. Napredek, ki ga z vadbo dosežejo, opazijo tako starostniki, kot tudi njihovi svojci. Pogosto so namreč otroci ali vnuki tisti, ki vzpodbudijo starostnike, da se vključijo v program.

Pridružite se aktivnim, prijavite svoje starše!

Več informacij o programu lahko dobite na telefonski številki 080 27 37 oziroma na elektronskem naslovu info@zavodas.si ali pa v katerem koli DEOS centru starejših po Sloveniji oziroma na www.zavodas.si. Pozanimajte se tudi o prvem brezplačnem obisku. Vabljeni vsi, ki se zavedate, da je aktivnost pomembna za kakovostno starost.

In še nasvet: vključitev v program Aktiven dan je lahko tudi lepo darilo za vsakega starostnika.

