Z (digitalno) odličnostjo do WEBSI zmage

WEBSI Spletni prvaki, največje tekmovanje digitalnih projektov v Sloveniji, izziva snovalce odličnih digitalnih projektov. S prestižnimi WEBSI nagradami bodo nagradili 18 projektov, prijave pa so mogoče vse do 26. maja preko spletne prijavnice!

Podeljenih bo 19 prestižnih WEBSI nagrad: 15. septembra na WEBSI dnevu v Ljubljani!

“Odličnost in digitalizacija sta premisi današnjega poslovnega sveta, predvsem komunikacijskega, oglaševalskega, marketinškega. Zato ju pri WEBSI-ju združujemo v kombinacijo, ki prinaša zmago.” Matija Škof, direktor projekta

O zmagovalcu odloča 75-članska strokovna in poslovna žirija, ki jo sestavljajo ugledni poslovneži s področja marketinga in odnosov z javnostmi ter strokovnjaki za digitalno poslovanje, predstavniki večjih slovenskih agencij in drugi. Vsi člani žirije k projektom podajo kredibilne ocene, mnenja in priporočila, ki so odlična popotnica za dodatno izboljšanje digitalnega nastopa ustvarjalcev. Letos žiriji predseduje Rok Cuderman, direktor trženja v podjetju Petrol d. d., Ljubljana, ki o sodelovanju pravi: “V čast in veselje mi je sodelovati pri izboru WEBSI 2017. Gre za krasen projekt, ki pospešuje digitalizacijo in kjer na piedestal pridejo rešitve, ki so hkrati všečne in uporabne. Če so dovolj ambiciozno zastavljene, praviloma prinesejo tudi finančni učinek, spreminjajo poslovne modele, večajo zadovoljstvo ... Tiste, ki to še niso (v ustreznem razmerju) pa pridobijo mnenje in priporočila številčne in izredno strokovno podkovane komisije – za izboljšano Version (oz. Websion) 2.0.”

Tudi letos bo skozi WEBSI dan krmaril Boštjan Gorenc – Pižama.

Lansko leto je tekmovalo kar 123 projektov, vse dosedanje zmagovalce je moč najti na spletni strani projekta. Prijavitelji lahko izbirajo med 12 kategorijami, prijava pa ne prinaša le sodelovanja v tekmovanju, temveč tudi individualno poročilo projekta, objavo projekta v Dosjeju WEBSI Spletni prvaki 2017 ter tiskan izvod le tega, najavo preko družbenih omrežij in brezplačno udeležbo na WEBSI dnevu. “Odličnost in digitalizacija sta premisi današnjega poslovnega sveta, predvsem komunikacijskega, oglaševalskega, marketinškega. Zato ju pri WEBSI-ju združujemo v kombinacijo, ki prinaša zmago. Zmago v poslu, zmago v digitalnem prostoru in seveda zmago v tekmovanju WEBSI Spletni prvaki,” pravi Matija Škof, direktor projekta.

Spletni prvaki 2017 bodo znani 15. septembra na WEBSI dnevu, ki kot zaključni dogodek prinaša dnevni konferenčni del in večerno podelitev nagrad z zabavo. Na letošnjem WEBSI dnevu, festivalu slovenskega digitalnega komuniciranja, bodo predstavljene aktualne teme in sodobne prakse s strani večjih slovenskih agencij, prav tako pa bodo gostili predstavnike podjetij, ki na področju digitalnega komuniciranja sledijo globalnim trendom ali/in so začetniki novih trendov v Sloveniji.

WEBSI Spletni prvaki izzivajo snovalce digitalnih rešitev, da preverijo svojo konkurenčnost in se prijavo v tekmovanje!

Novost letošnjega projekta je (poleg nove kategorije dogodki) tudi tekmovanje za Naj digitalca 2017 – nominacijo za osebo, ki je dosegla viden napredek na področju digitala ali sodelovala pri enem ali več izjemnih projektov, lahko predlaga vsak posameznik preko spletne prijavnice (). Nominacija je brezplačna, možna pa vse do 10. junija 2017. Tudi Naj digitalca bo izbrala strokovna žirija pod vodstom predsednika WEBSI žirije, Roka Cudermana.

Izšel bo že šesti Dosje WEBSI Spletni prvaki, ki arhivira digitalne projekte v Sloveniji, vključuje pa tudi imenik agencij.

