Z mobilno aplikacijo do črpalke, kjer imajo najcenejše gorivo

Časi, ko smo lahko točili gorivo na katerikoli bencinski črpalki brez strahu, da bi zanj plačali več kot drugod, so očitno minili. Dobrega pol leta po sprostitvi cen goriv na avtocestah in hitrih cestah, sta se 95-oktanski bencin in dizel ponekod podražila. Petrol je denimo na vseh črpalkah ob avtocestnem križu dvignil ceno bencina za nekaj več kot pol centa, dražji je tudi bencin ob mejnem prehodu z Italijo.