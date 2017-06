Z referendumom na dan predsedniških volitev bi privarčevali 2,5 milijona evrov, a bo kot kaže že septembra

Odbor DZ za infrastrukturo, okolje in prostor je danes sklenil DZ predlagati, da se zakonodajni referendum o drugem tiru železniške proge med Divačo in Koprom izvede 24. septembra. Pobudniki referenduma so sicer predlagali izvedbo skupaj s predsedniškimi volitvami, kar je smiselno tudi za poslance SDS, Levice in NSi.

Kot je v imenu predlagateljev referenduma pojasnil vodja civilne iniciative Davkoplačevalci se ne damo Vili Kovačič, je najbolj smotrno in racionalno, da se referendum izvede na isti dan kot volitve za predsednika države, sredstva, ki se jih ta način privarčuje, pa naj se nameni v humanitarne namene, npr. za bolne otroke, ali pa za pospeševanje demokracije.

Zdrava pamet pove, da je najbolj smotrno oboje izvesti na isti dan, če to ločimo, je to protidemokratična država. "Pametne stvari so pri nas zelo težko dosegljive," je poudaril.

Če bi referendum izvedli skupaj s predsedniškimi volitvami, to ne bi bilo prvič, leta 2007 smo namreč imeli referendum in drugi krog predsedniških volitev na isti dan, je dejal Kovačič in še dodal: "Ta projekt je preveč pomemben, da ga pustimo neodgovornim politikom."

Minister za infrastrukturo Peter Gašperšič je medtem pojasnil, da ministrstvo spoštuje voljo državljanov, ki so podali predlog za referendum, si pa želi, da bi bil referendum izveden čim prej. "Da se potem vse moči lahko usmerijo v izvedbo projekta, ki je izrednega pomena za našo državo, gospodarstvo, državljane, pa tudi za gospodarstva zalednih držav," je poudaril.

Na referendum o drugem tiru bomo kot kaže odšli 24. septembra. (Foto: iStock)

Čeprav se začetek veljavnosti zakona zdaj odmika vsaj do datuma izvedbe referenduma, ministrstvo po njegovih besedah nadaljuje z vsemi aktivnostmi za pridobivanje potrebnih sredstev za izgradnjo tira in aktivnostmi za izvedbo pripravljalnih del.

Ob tem je minister spomnil, da je Slovenija na razpisu instrumenta za povezovanje Evrope dobila približno 44 milijonov evrov evropskih sredstev za projekt drugi tir. Slovenija v juliju načrtuje novo prijavo v okviru mehanizma Cef, na t.i. blending razpis. Ministrstvo pripravlja tudi dokumentacijo za Evropsko investicijsko banko, ki bo pred odobritvijo posojila opravila skrbno finančno kontrolo projekta.

"Pripravljamo tudi razpisno dokumentacijo za izbiro izvajalca pripravljalnih del, objavljen bo predvidoma v avgustu. Aktivnosti tečejo in so zelo intenzivne. Ministrstvo se strinja, da se referendum izvede čim prej, podpira predlog, da je to 24. septembra," je še dejal Gašperšič.

V poslanskih skupinah SDS, Levica in NSi so se strinjali s predlagatelji referenduma, da se referendum izvede skupaj s predsedniškimi volitvami, ker da je to z vidika javnih financ tudi najbolj smotrno. V SDS in Levici so pripravili tudi amandmaja, s katerima bi to bilo mogoče, a ju je odbor zavrnil. Dokončno bo DZ referendum razpisal na seji 4. julija.

Tako bodo v skladu z na odboru sprejetim odlokom opravila, potrebna za izvedbo referenduma, začela teči s 6. julijem, glasovanje o referendumskem vprašanju "Ali ste za to, da se uveljavi zakon o izgradnji, upravljanju in gospodarjenju z drugim tirom železniške proge Divača-Koper, ki ga je DZ sprejel na seji 8. maja 2017?" pa se bo izvedlo 24. septembra.

Kot je poudaril Ljubo Žnidar (SDS), je predlog, da se referendum in predsedniške volitve združita, pripravljen iz racionalnega ekonomskega vidika. "Referendum stane malo manj kot pet milijonov evrov, če to opravimo na isti dan, se izognemo temu strošku," je dodal.

Da je razlog za združitev glasovanja racionalno razpolaganje z javnim denarjem, je poudaril tudi Matej T. Vatovec (Levica). "Ni nobenega objektivnega zunanjega razloga, da bi morali referendum in volitve predsednika razbiti na dva ločena datuma."

Tudi v poslanski skupini NSi so po pojasnilih Zvonka Laha za to, da se oboje izvede hkrati.

Medtem si v poslanskih skupinah SMC in SD želijo, da se referendum izvede čim prej. Če je iskren interes predlagateljev referenduma, da ne nagajajo, potem je interes, da se to naredi čim prej, je dejal Jan Škoberne (SD).

"Naj se to opravi čim prej," je poudaril poslanec SMC Marjan Dolinšek, ki je prepričan, da so državljani prepoznali pomembnost projekta, po njegovem mnenju referendum ne bo uspel.

Direktor Državne volilne komisije Dušan Vučko je poslancem pojasnil, da se je strošek referenduma v preteklosti gibal okoli pet milijonov evrov in bi s hkratno izvedbo prišli do prihrankov, a ne v tej višini. Privarčevali bi namreč okoli 2,5 milijona evrov.

Odbor je po obravnavi odloka za razpis referenduma nadaljeval prejšnji teden prekinjeno sejo o drugem tiru, ki so jo zahtevali poslanci SDS. A jo je tudi tokrat prekinil in jo nadaljeval zgodaj popoldne. Na njej je bilo znova slišati očitke o tem, da investicijskega načrta ni na mizi, kaj se je dogajalo v minulih letih pod nekdanjimi vladami, kateri projekti so bili uspešni, kateri ne, kdo bi lahko sodeloval pri tem ipd.

Minister Gašperšič je ponovil, da je investicijska vrednost projekta drugi tir ocenjena na slabo milijardo evrov. Pri celotnem projektu pa je treba upoštevati še druge stroške, kot so plačila posojil, povrnitev kapitalskih vložkov itd., kar pa skupaj nanese 1,75 milijarde evrov.