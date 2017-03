Za Cimos vnovič zanimanje Italijanov, na obzorju nov vlagatelj

Italijanski sklad še vedno sodeluje v postopku privatizacije, so potrdili na Cimosu. (Foto: POP TV)

Časnik Delo in TV Slovenija navajata, da naj bi bili Italijani še vedno zainteresirani za nakup, Primorske novice pa kot kandidata za nakup omenjajo britansko oz. švicarsko družbo. Prvi mož Cimosa Gerd Rosendahl je za Delo potrdil, da TCH Cogeme še zmeraj sodeluje v postopku privatizacije, DUTB pa molči.

"TCH Cogeme, prek katere je sklad Palladio Finanziaria nameraval kupiti 92 odstotkov Cimosa, še zmeraj sodeluje v postopku privatizacije podjetja," je v pogovoru za današnjo izdajo Dela povedal Rosendahl. Več o tem ni razkril, a časnik, tako kot TV Slovenija zadnje dni, navaja, da naj bi po potrjenih neuradnih informacijah predstavniki sklada izrazili željo po Cimosovem nakupu.

Po podatkih časnika so se v torek ves dan zadrževali v Kopru in Ljubljani. A pred tem so sami dvakrat, nazadnje konec februarja, sporočili, da odložni pogoji do izteka roka konec januarja niso bili izpolnjeni in da so se zato umaknili iz nameravane transakcije, ki so jo sklenili sredi lanskega oktobra in po kateri bi bila vredna 110 milijonov evrov.

Za Cimos se zanima britanska investicijska družba?

Primorske novice pa medtem danes pišejo, da je za Cimos na obzorju nov vlagatelj. Po neuradnih informacijah Radia Koper, ki jih povzemajo, naj bi se predstavniki Družbe za upravljanje terjatev bank (DUTB), ki vodijo prodajo Cimosa, srečali s predstavniki švicarske podružnice britanske investicijske družbe Hermes Investment Management. Ta naj bi bila strateško povezana s podjetjem Bia Separations iz Ajdovščine v prisilni poravnavi.

V DUTB so za medije povedali, da "v tej fazi novih informacij v zvezi s transakcijo Cimos ne moremo razkrivati". Rosendahl pa je za Delo glede lastniških preigravanj dejal, da "je to stvar lastnikov". Je pa izpostavil podatke o poslovanju družbe: "Če bo privatizacijski proces končan v prihodnjih dveh mesecih, bo naš cilj ustvariti zaslužek, ki bo primerljiv z doseženim v letu 2016."

"Lani smo po nerevidiranih podatkih ustvarili 26 milijonov evrov bruto dobička iz poslovanja (EBITDA)," je navedel ter dodal, da so letošnje leto začeli uspešno in da v prvem četrtletju presegajo načrte. "Naš cilj je, da bi tudi letos ustvarili EBITDA, višji od 20 milijonov evrov, tudi ob morebitnih dodatnih zamudah v okviru finančnega prestrukturiranja, ki pa jih za zdaj ne pričakujemo," je poudaril.

Cimos po njegovih besedah posluje pozitivno, je likviden, poravnava vse svoje obveznosti ter investira v razvoj, raziskave in potrebno opremo za uresničevanje novih projektov. "V zadnjem obdobju smo prejeli za več kot 400 milijonov evrov novih naročil. Največji obseg proizvodnje bi bil leta 2020, večino naročil smo si izborili po oktobrskem podpisu pogodbe s Palladiem," je povzel prvi mož družbe.

Vsi kupci komponent so jim, tako Rosendahl, zagotovili, da ostajajo njihove stranke. "GM Opel se je jeseni lani odločil za predčasno prekinitev projekta, ki bi se iztekel letos. Ta posel je pomenil manj kot pol odstotka Cimosove prodaje. Pridobili pa smo pet novih strank. BMW je na srečanju v Frankfurtu potrdil, da ne namerava prekiniti sodelovanja, vendar pod pogojem hitrega razpleta finančnega prestrukturiranja," je še povedal za Delo.