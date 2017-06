Za kavico bo - bencin in dizel občutno cenejša

Opolnoči se bosta krepko pocenila neosvinčeni 95-oktanski bencin in dizelsko gorivo, in sicer za 3,6 centa. Liter prvega bo po novem tako stal 1,126 evra, dizel pa 1,110 evra. Trgovci medtem od aprila lani sami določajo ceni 100-oktanskega bencina in kurilnega olja.