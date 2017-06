Za referendum o zakonu o drugem tiru doslej zbrali 26.000 podpisov

Pobudniki referenduma o zakonu o drugem tiru tudi po sklepu vlade, da se bo med Koprom in Divačo gradila dvotirna proga, ne odstopajo od zbiranja podpisov.

Poudarjajo, da se vlada projekta loteva na trasi, kjer bo gradnja izjemno zahtevna ter bistveno dražja, kot če bi upoštevali stroko. Pobudniki so sicer zbrali že nekaj manj kot 26.000 podpisov.

Pobudnik referenduma Vili Kovačič je opozoril, da nasprotniki načrtovanemu projektu kljub manevrom vlade ne smejo izgubiti orientacije.

Predsednik društva Davkoplačevalci se ne damo in pobudnik referenduma o zakonu o drugem tiru Vili Kovačič je na današnji novinarski konferenci dejal, da se stanje v zvezi s projektom na strani vlade dnevno spreminja, panika, ki je po njegovi oceni zajela vlado, pa prinaša le novo zmedo.

Do danes so po Kovačičevih besedah zbrali nekaj manj kot 26.000 podpisov za razpis referenduma, "tempo, ki je razviden iz prejšnjega tedna, pa nam omogoča, da jih do 22. junija zberemo preko 40.000," je poudaril.

Po Kovačičevih besedah so doslej zbrali nekaj manj kot 26.000 podpisov. (Foto: Kanal A)

Tudi profesor na ljubljanski strojni fakulteti in avtor ene od različic projekta drugi tir Jože Duhovnik je bil kritičen do poteze vlade. "V celotnem odmevanju z vladne strani in prizadevanju naše strokovne skupine, da preprečimo prevelike stroške za infrastrukturo, se je doslej vedno izkazalo, da s strani vlade nihče ni bil sposoben ustrezno ovrednotiti njihovih posegov," je dejal.

Izjava državnega sekretarja Jureta Lebna v Odmevih, da bo cena projekta znana takrat, ko bo projekt končan, po besedah Duhovnika pomeni, da se projekt vodi popolnoma amatersko in zgolj za politično prvo lopato, ki pa je ta vlada ne bo dosegla, če bo s projektom nadaljevala na ta način.

Vlada se je prejšnji teden s sklepom zavezala, da se bo med Koprom in Divačo gradila dvotirna proga. (Foto: POP TV)

Kot je še dejal Duhovnik, jih kot strokovno skupino veseli spoznanje vlade, da je treba narediti dvotirno progo, "ampak ne za 3,5 milijarde, temveč za 800 milijonov evrov," je izpostavil. "Vlada nima pravice, da dela z davkoplačevalskim denarjem kot svinja z mehom," je dodal. Poudaril je še, da njihova različica projekta omogoča, da bi bil drugi tir v polnem obratovanju od leta 2022, kar je deset let prej kot bi bil po načrtu vlade.

Jazbinšek: Drugi tir je rezultat samih napak

Miha Jazbinšek, ki se ukvarja s skladnostjo prostorskega planiranja in izvajanja projektov z zakonodajo, je na novinarski konferenci ocenil, da je drugi tir rezultat samih napak, pri čemer je med drugim naštel zlorabo serpentinskega odseka Dekani-Črni kal v korist hitre proge Trst-Ljubljana in trajno degradacijo krajinske odličnosti doline Ospa, grebena Tinjana in Vinjanskega gozda.

Vlada nima pravice, da dela z davkoplačevalskim denarjem kot svinja z mehom. Jože Duhovnik, profesor na ljubljanski strojni fakulteti

Na posledice vladnega projekta na okolje je opozoril tudi Vojko Bernard iz okoljske organizacije Alpe Adria Green. Vlada je po njegovi oceni pri pripravi projekta med drugim pozabila na dejstvo, da uničuje rezervat Glinščica. Kot je bil še oster, je vladni zakon "skrajno ponižujoč za državljane, saj krade davkoplačevalski denar". Dodal je, da v Alpe Adria Green menijo, da proga ne bo nikoli funkcionirala, drugi tir pa bo postal mrtvi projekt.