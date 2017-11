Začeli so se pogovori o planu presežnih delavcev v Cimosu

Koliko ljudi bodo odpustili, še ni jasno. (Foto: POP TV)

V sredo se je začel prvi krog pogovorov glede predloga programa presežnih delavcev v Cimosu. Kot je povedal sekretar regijskega odbora Sindikata kovinske in elektroinudstrije Slovenije Sašo Ristič, o številu delavcev, ki bodo ostali brez službe, še ni mogoče govoriti, vendar številke, ki so zaokrožile v medijih, ne držijo, pravijo v sindikatu.

Časnik Dnevnik je v sredo poročal, da so v koprski družbi pripravili program presežnih delavcev. Za zdaj naj bi jih bilo preveč 147, najbolj pa naj bi bili na udaru zaposleni v Senožečah.

V sredo je dejansko prišlo do prvega sestanka med predstavniki delodajalca, sindikata in sveta delavcev, je potrdil Ristič. Lastniki Cimosa so namreč ugotovili, da je naročil manj, kot so sprva pričakovali, zato so pred mesecem dni pripravili predlog programa presežnih delavcev, o katerem je v sredo tudi tekla beseda.

Zdaj bodo morali skupaj doseči konsenz o kriterijih za odpuščanje, samem poteku odpuščanj ter o denarnih zneskih in drugih omilitvenih ukrepih. Nekatere kriterije so v sredo že obdelali, pogovore pa bodo nadaljevali prihodnjo sredo, 22. novembra, je navedel Ristič.

Je pa sindikalist zavrnil, da bi bilo do zdaj govora o kakršnihkoli številkah. "Številke se ne vedo in se niti ne morejo vedeti," je povedal ter izpostavil, da dogovora o samem številu presežnih delavcev brez pristanka vseh strani niti ne more biti.

Konkretne navedbe medijev glede števila odpuščenih, ki naj bi jih vseboval predlog programa presežnih delavcev, sicer po Rističevih besedah ne držijo, "niti pod točko razno ne". Kot je še poudaril, pa bodo v sindikatu naredili vse, da za delavce, ki bodo na koncu vendarle odpuščeni, iztržijo najboljše pogoje.

Glede namere italijanskih lastnikov po prodaji programa kinematike pa je Ristič pojasnil, da so novi lastniki že ob prevzemu Cimosa jasno povedali, da ta program ni v njihovem portfelju, in da bodo iskali strateškega kupca. Ob prezaposlitvi skoraj 200 delavcev v novoustanovljeno družbo Cimos Kinematika so sindikati po njegovih besedah dosegli dogovor, ki delavcem daje več materialnih in drugih pravic, kot jih sicer predvidevata zakonodaja in kolektivna pogodba.