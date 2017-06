Zadnji dan za zbiranje podpisov za referendum o zakonu o drugem tiru

Pobudniki referenduma so že v začetku tedna imeli 41.600 zbranih podpisov. (Foto: Aljoša Kravanja)

Po besedah predsednika gibanja Davkoplačevalci se ne damo Vilija Kovačiča so število potrebnih 40.000 podpisov že presegli, a z zbiranjem nadaljujejo, da zagotovijo "varnostno rezervo". Podpise namerava Kovačič v DZ vložiti prihodnji četrtek.

Nasprotniki zakona o izgradnji, upravljanju in gospodarjenju z drugim tirom železniške proge Divača-Koper in pobudniki referenduma so imeli ob začetku tedna zbranih 41.600 podpisov. Rok za zbiranje se sicer izteče danes, nato pa imajo pobudniki sedem dni časa, da podpise vložijo v DZ.

Kovačič je na ponedeljkovi novinarski konferenci napovedal, da bodo podpise v DZ vložili na dan izteka roka, torej prihodnji četrtek.

Pobudniki referenduma ves čas opozarjajo, da gradnji drugega tira ne nasprotujejo, moti pa jih način, na katerega se je vlada lotila projekta. Sami se zavzemajo predvsem za drugo traso, po kateri bi bil projekt po njihovi oceni zgrajen hitreje in ceneje.

V zbiranju podpisov pobudnikom referenduma pomaga največja opozicijska stranka SDS, zato koalicije dejstvo, da so jih zbrali zadosti, ni presenetilo.

Predsednik odbora DZ za infrastrukturo Igor Zorčič (SMC) je ocenil, da je referendum suha vaja pred volitvami v DZ, vodja poslanske skupine SD Matjaž Han pa meni, da bo šlo za referendum proti vladi. V DeSUS medtem po besedah prvaka stranke Karla Erjavca pričakujejo, da se razčistijo nekatera odprta vprašanja v zvezi s projektom.

Premier Miro Cerar in ministrstvo za infrastrukturo se na novico o zbranih podpisih še nista odzivala. Kot so pojasnili na ministrstvu, bodo počakali na vložitev podpisov v DZ. Cerar in državni sekretar na infrastrukturnem ministrstvu Jure Leben sta sicer na škodljive posledice referenduma opozarjala že ob vložitvi referendumske pobude.

Cerar je tedaj dejal, da bi referendum ustavil projekt, za katerega so si prizadevale vse dosedanje vlade. Leben pa je poudaril, da projekt ne sme biti prepuščen političnim preračunavanjem.