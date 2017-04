Zadružna zveza z vodstvom Mercatorja o razmerah v Agrokorju ter nadaljevanju in širitvi sodelovanja

Iz Zadružne zveze Slovenije so sporočili, da je bilo srečanje namenjeno medsebojni seznanitvi, predstavitvi aktualnih razmer in načrtov za prihodnje. Predstavniki Mercatorja so predstavili tudi aktualne informacije o dogajanju v družbi v luči krize v Agrokorju in po navedbah zveze poudarili pomen dobrega sodelovanja z lokalnimi dobavitelji hrane.

Novi predsednik uprave Tomislav Čizmić je dejal, da želi Mercator nadaljevati dobro sodelovanje z dobavitelji in krepiti sodelovanje z zadrugami in kmeti. "Lokalni dobavitelji so naša konkurenčna prednost, zato nameravamo v prihodnje naše sodelovanje še razširiti," je zagotovil.

Udeleženci srečanja so se dogovorili, da bodo medsebojno sodelovanje nadaljevali in širili. (Foto: POP TV)

Prvi mož zadružne zveze Peter Vrisk pa je predstavil pomen kakovostne pridelave lokalne hrane, ki mora po njegovih besedah najti pot do potrošnika, in se zavzel za dobro sodelovanje zadrug s sistemom Mercator tudi v prihodnje.

"Zadruge že vrsto let sodelujemo z Mercatorjem tako na nabavni kot prodajni strani in želimo, da sodelovanje dobro poteka tudi v prihodnje," si je zaželel. Zadruge po njegovih besedah odkupijo okoli 80 odstotkov tržne pridelave hrane s kmetij, v lasti imajo tudi številne predelovalne obrate za meso, mleko in vino.

Glede na zagotovila vodstva Mercatorja je Vrisk prepričan, da bo sodelovanje dobro potekalo tudi v prihodnje, saj slovenski potrošnik po njegovem mnenju vedno bolj povprašuje po kakovostni lokalno pridelani hrani, pridelava te pa zagotavlja delovna mesta na podeželju, v pridelavi, predelavi in trgovini.

Udeleženci srečanja so se tako dogovorili, da bodo medsebojno sodelovanje nadaljevali in širili.

Zaradi finančne krize v matičnem sistemu Agrokor, ki je od leta 2014 lastnik slovenskega trgovca in se je znašel pod izredno upravo, se je okrepila zaskrbljenost za usodo tako Mercatorja kot njegovih slovenskih dobaviteljev. V ta namen je vlada sprejela tudi poseben predlog zakona, ki ga bo DZ sprejemal prihodnji teden.