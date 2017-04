Zakaj so poslovne nepremičnine v Ljubljani odlična poslovna naložba?

Na severu sosesko povezuje novo zgrajena in semaforizirana Rakuševa ulica, ki ponuja stanovalcem neposreden dostop na Celovško cesto, s katero soseska meji na zahodni strani.

V soseski Celovški dvori je 833 stanovanj, 117 bo do poletja dobilo svoje lastnike. Soseska Celovški dvori je živa ter polna energije. Je soseska, ki ponuja odlične poslovne priložnosti vsem, ki se zanimate za nakup poslovnega prostora. Raznolike dejavnosti, ki bodo v poslovnih prostorih v Celovških dvorih dobile svoje mesto, bodo obogatile infrastrukturo same soseske in življenja vseh stanovalcev.

Rezervirajte svoj termin za ogled poslovnega prostora še danes! Pokličite na 01 2800 863 ali pa pošljite elektronsko sporočilo na naslov info@celovskidvori.eu.

Razvija se tudi okolica soseske Celovški dvori. V bližnji okolici soseske, na sosednjem zemljišču ob Celovški cesti, pa se v prihodnosti obeta sodobno nakupovalno središče Spar z veliko ponudbo raznolikih storitev. Ob soseski pa so predvideni tudi novi stanovanjski objekti.

Veliko število stanovalcev, izredna dostopnost lokacije, razvijajoča se okoliška infrastruktura zagotavljajo, da je je nakup poslovnega prostora v soseski naložba v prihodnost.

Kako lahko kupite poslovni prostor v Celovških dvorih?

Prodaja poslovnih prostorov v soseski Celovški dvori poteka od 11. aprila do 31. maja 2017 po načinu Dnevi odprtih vrat. Na voljo je 23 poslovnih prostorov s pripadajočimi parkirnimi mesti v podzemnih garažah.

Kupci boste imeli 50 dni časa, da oddate svojo ponudbo. Na obrazcu za oddajo ponudbe boste imeli možnost navesti 3 poslovne prostore, ki jih želite kupiti. Ne glede na število vpisanih poslovnih prostorov na obrazcu vplačate 5000 evrov varščine. Izklicne cene za poslovne prostore so objavljene na spletni strani http://www.celovskidvori.eu/.

Med dnevi odprtih vrat si lahko vsak dan med 9. in 17. uro ogledate poslovne prostore in oddate svojo zavezujočo ponudbo na posebnem obrazcu. Termin za ogled poslovnih prostorov lahko rezervirate na e-naslovu info@celovskidvori.eu ali telefonski številki 01/2800-863.

Izklicne cene poslovnih prostorov v soseski Celovški dvori so ugodne in omogočajo uspešen začetek poslovne dejavnosti.

Poslovni prostori v živahni soseski Celovški dvori

V soseski Celovški dvori je na voljo 23 poslovnih prostorov v 3. gradbeni fazi:

17 poslovnih prostorov je v treh etažah (klet, pritličje in 1. nadstropje)

5 poslovnih prostorov pa je v dveh etažah (pritličje in 1. nadstropje)

1 poslovni prostor v dveh etažah (pritličje in klet).

Poslovni prostori se lahko pohvalijo z velikimi izložbenimi okni, ki jih kupec lahko izrabi za promocijo lastne dejavnosti. V poslovne prostore so pripeljani tudi inštalacijski priključki za ogrevano in hladno vodo, ogrevanje poslovnih prostorov, kanalizacijo ter električni dovodni kabel.

Zagotovljena parkirna mesta

Poslovnim prostorom pripadajoča parkirna mesta so v podzemnih garažah, kjer so na voljo tudi parkirna mesta za obiskovalce. Poslovni prostori v treh etažah omogočajo udoben dostop, saj imajo neposreden vhod iz garaž v kletni del poslovnega prostora, ki je povezan s pritličjem poslovnega prostora.

Odprte možnosti za različne poslovne dejavnosti

Poslovni prostori v Celovških dvorih so zanimivi za različne dejavnosti, naprodaj so poslovni prostori, ki so primerni za storitvene, trgovske ali pisarniške dejavnosti (brez lastniške terase) ter poslovni prostori z večjimi lastniškimi terasami, primerni tudi za gostinske dejavnosti.

Rezervirajte svoj termin za ogled poslovnega prostora še danes!

Termin za ogled poslovnih prostorov lahko rezervirate že danes. Pokličite na telefonsko številko 01 2800 863 ali pa pošljite elektronsko sporočilo na naslov info@celovskidvori.eu.

Naročnik oglasa je Stoja Trade.