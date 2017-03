Zaključek dobrodelne akcije Razveselimo otroke z Anino zvezdico

Z nakupom omenjenih proizvodov so podprli zavod Anina zvezdica, ki pod vodstvom Ane Lukner s svojim predanim delom že več let pomaga tisočem družin po vsej Sloveniji. S pomočjo akcije bodo prostovoljci razveselili kar 300 otrok iz socialno ogroženih družin.

Anina zvezdica je v preteklosti organizirala številne dobrodelne akcije in sodelovala z različnimi podjetji, športnimi društvi, vrtci in fakultetami. Poleg dobrodelnih akcij so prostovoljci Anine zvezdice organizirali različne delavnice, s ciljem motivirati otroke in jih vključiti v različne družbeno pomembne aktivnosti. Z nesebičnim delom je Anina zvezdica v preteklosti v številne slovenske domove prinesla veselje in upanje na boljši jutri. V tokratni akciji Razveselimo otroke z Anino zvezdico, so prostovoljci s pomočjo Henkla in Mercatorja ter njihovih zvestih kupcev, ki so podprli akcijo, otrokom omogočili, da so vsaj za trenutek pozabili na vsakodnevne skrbi in težave.

»Vesel sem, da s toliko različnimi akcijami lahko pomagamo. Ta pa mi je še posebej pri srcu, saj bomo pomagali otrokom. Hvaležnost otrok je izjemna in vedno se nas najbolj dotakne,« je dejal Anže Učakar iz Anine zvezdice. Ustanoviteljica zavoda Ana Lukner se je dogodku pridružila kar prek video konference ter se predstavnikom medijev, pobudnikom akcije in kupcem Henklovih proizvodov zahvalila za podporo. »Neskončno sem ponosna na ta projekt, saj je najlepše, ko lahko skupaj obdarimo otroke. Mercator in Henkel sta odlično izpeljala projekt, predvsem pa sta nas vse ponovno povezala, da skupaj delamo dobro in širimo sočutje, ljubezen - to je najbolj pomembno. Tovrstni načini so zame edini pravi načini pomoči – ko vsi skupaj lahko pomagamo na transparenten način. Želim si, da bomo imeli v prihodnje čim več podobnih projektov in da bomo pomagali čim več družinam ter otrokom. Hkrati pa bi bilo najlepše, da tovrstna pomoč ne bi bila potrebna in bi vsi lahko dostojno živeli,« dodaja Ana Lukner, ustanoviteljica zavoda.

Partnerja projekta Henkel in Mercator sta ponosna na sodelovanje in akcijo, s katero bodo otroci in njihove družine vsaj za nekaj trenutkov pozabili na vsakdanje težave in imeli razlog za veselje. »Henkel je v sodelovanju s partnerjem projekta, Mercatorjem, organiziral akcijo, s katero podpiramo nesebično delo prostovoljcev Anine zvezdice, ki se vsak dan trudijo za boljše življenje pomoči potrebnih družin po vsej Sloveniji. Ob tej priložnosti se želimo zahvaliti prostovoljcem Anine zvezdice, ki so se odzvali sodelovanju in vsem, ki ste z nakupom proizvodov prispevali svojo donacijo. Veseli nas, da smo lahko vsaj za trenutek razveselili otroke, in če smo izvabili kakšen nasmešek več na njihovih obrazih, je naš cilj dosežen,« je dejala Špela Podnar, key account manager podjetja Henkel Slovenija.

Tanja Durin iz Mercatorjevega korporativnega komuniciranja prav tako ni skrivala zadovoljstva ob uspehu akcije. »Mercator vedno rad prispeva za pomoč otrokom in tako tudi v partnerstvu s podjetjem Hekel Slovenija že vrsto let izvajamo različne projekte, ki so namenjeni prav otrokom. Seveda Mercator tudi sam donira za otroke – ob koncu leta smo na primer v enem dnevu obiskali kar 17 krajev in presenetili več kot 2000 otrok, letno podpremo kar nekaj različnih projektov za pomoč otrokom in družinam v stiski. V sodelovanju s podjetjem Henkel Slovenija pa v naših skupnih akcijah sporočamo tudi našim kupcem, da skupaj lahko več naredimo, in da so tudi oni del naših humanitarnih aktivnosti. Samo dobro misliti ni dovolj, treba je kaj konkretnega narediti, take aktivnosti podpreti, ja, tudi z nakupom nameniti nekaj sredstev za pomoč. Veseli smo, da tudi kupci naše akcije podpirajo in se jim pridružujejo.«

Naročnik oglasa je Anina zvezdica.