Zapuščena Modna hiša ima novega lastnika

Družba Union hoteli je z marcem postala nov lastnik Modne hiše na Nazorjevi ulici v Ljubljani, so danes sporočili z Union hotelov. Več let zapuščena, a nekdaj ugledna tekstilna trgovina na elitni lokaciji, bo v naslednjih letih prizorišče raznolikih dogodkov, so napovedali. Sčasoma naj bi tam odprli nov hotel.

"Z nakupom Modne hiše sledimo strategiji zaokrožitve med seboj že povezanih stavb in obvladovanja nepremičninskega kompleksa, fizično povezanega z Grand hotelom Union," je v sporočilu za javnost zapisal glavni direktor Tomislav Čeh. "Naš cilj je sledenje sodobnim trendom na področju dogodkov in hotelirstva ter prilagajanje novim segmentom gostov na obeh področjih."

Ljubljana bo čez čas dobila nov hotel. (Foto: Thinkstock)

Veseli so tudi, da bo nekdaj zelo priljubljena hiša zopet oživela v drugačni obliki in združevala kreativnost in druženje.

V prostorih bodo tako pripravljali različne dogodke, za dva prostora v pritličju hiše pa še iščejo prave ideje glede namembnosti.

"Prostor smo očistili, spraznili in že pričeli z ogledi za oddajo v namen poslovno-družabnih dogodkov. Hiša ponuja popolnoma drugačen prostor za dogodke in prav to bo ustvarilo sveže, kreativne zgodbe, ki si jih organizatorji dogodkov želijo," je prepričan Čeh.

Dolgoročen plan v družbi je postavitev novega hotela, pri čemer je med glavnimi prednostmi učinkovito izkoriščanje sinergij v smislu celotnega operativnega vodenja hotelov.

"Sledenje sodobnim trendom hotelirstva zahteva postavitev dobrega, inovativnega koncepta hotela, ki ga želimo postaviti na tej lokaciji. Nov hotel želimo pozicionirati v lifestyle segment, kar je nova generacija butičnih hotelov in katerega ključne karakteristike so kreativnost, druženje in inovativnost," so še poudarili v Union hotelih.

Ljubljanska Modna hiša je delovala pod okriljem Modiane iz sistema Mercator, vrata pa je zaprla pred petimi leti. Kot je lani poročal časnik Delo, jo je Mercator začel prodajati šele leta 2014, tudi zaradi dolgotrajnega denacionalizacijskega postopka.

Mercator je Modiano lani prodal novemu strateškemu partnerju, podjetju Montecristo SL, vendar so nepremičnine ostale v Mercatorjevi lasti.