Zaradi avtomobilskega giganta v Rogozi podirajo gozdove, domačini se s tem ne strinjajo

Vse več dilem in dvomov odpira naložba avtomobilskega giganta Magne v občini Hoče - Slivnica, ki jo javnost pozdravlja zaradi novih delovnih mest, tamkajšnjimi prebivalci pa so precej skeptični. Še vedno niso sklenjeni dogovori s tremi lastniki zemljišč, vedno glasnejši pa so krajani Rogoze, saj se ne strinjajo s podiranjem gozda, zato da bi pridobili nadomestna polja za oškodovane kmete.