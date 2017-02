Sneg in nalivi uničili pridelek v Španiji, cene zelenjave in sadja navzgor

Neurja, ki so to zimo prizadela jugovzhod Španije in ga presenetila celo s snegom, so precej oklestila oskrbovalno verigo z zelenjavo. Španija je namreč glavni evropski vir sadja in zelenjave, manjša količina pridelka pa zmanjšuje zaloge in zvišuje cene, kar opažajo tudi slovenski trgovci.

Ne le, da se glede nakupa zelenjave dlje časa odločajo potrošniki; spremembe v svoji nabavni politiki so zaradi višjih cen uvedli tudi nekateri trgovci. Cene solate so se v Nemčiji podvojile, na Finskem pa potrojile. Bučke so bile v Franciji sredi januarja tudi do petkrat dražje kot običajno.

Posledice čutijo tudi trgovci v Sloveniji. Spremenjene vremenske razmere vplivajo na gibanje cen.

Cene zelenjave rastejo v nebo. (Foto: Thinkstock)

Temperature na prostranih poljih na sredozemski obali Španije običajno tudi pozimi ostanejo dovolj visoke, da zagotovijo dovolj pridelka za zagotovitev vseh potreb. Decembra lani pa je območje zajelo močno deževje, ki mu je januarja povsem nepričakovano sledila še pošiljka snega. Prebivalci območij ob Murcii, v osrčju kmetijskih površin, snežink niso videli že 34 let.

Španija običajno pokrije 30 odstotkov evropskih potreb po sadju in zelenjavi, to zimo pa se je ta vrednost prepolovila, v primeru zelene solate pa zmanjšala za celih 80 odstotkov. Španska zveza kmetijskih izvoznikov je poročala o 30-odstotnem zmanjšanju izvoza, nekateri pa opozarjajo celo na prepolovitev izvoženih količin. Nekateri kmetje naj bi izgubili ves pridelek.

Tudi po izboljšanju vremena si kmetje še niso mogli oddahniti, saj je posevke marsikje prekrila plast blata, nanošenega ob močnih padavinah. Kmetje opozarjajo, da nekaterih polj letos ne bodo mogli več uporabljati.

Špansko kmetijsko ministrstvo pričakuje, da bo pridelava okrevala v nekaj tednih, dobava pa naj bi se v ustaljene tirnice vrnila do začetka marca. A kmetje poudarjajo, da to brez zadostne državne pomoči ne bo mogoče.