Zaradi novih poslov Pipistrel širi proizvodnjo na Vipavskem

Boscarol zadovoljen zaradi novih poslov. (Foto: osebni arhiv)

Ajdovska družba Pipistrel, ki razvija letalnik za Uber, je pridobila tudi nov velik posel v Indiji ter ob vse večjih potrebah po kompozitnih delih nedavno kupila še nove proizvodne prostore v Vipavi, kjer bodo tudi na novo zaposlovali. Električna letala pa bodo izdelovali tudi za Norveško, je povedal direktor Pipistrela Ivo Boscarol.

Družba je v Vipavi kupila proizvodne prostore nekdanjega podjetja Duka, velike 4500 kvadratnih metrov. Zaradi vse večjih potreb po kompozitnih delih letal so se namreč odločili, da jih bodo izdelovali sami. Kot je pojasnil Boscarol, bodo v novi proizvodnji zaposlili dodatnih 70 delavcev v prihodnjih dveh do treh letih.

Kompozitne dele kril in trupov za Pipistrel trenutno izdeluje okrog šest dobaviteljev na Gorenjskem in v Srbiji. "Vendar so potrebe prevelike, pa tudi Panthera ter letalnik za Uber imajo tako tehnologijo, da jo moramo enostavno imeti v hiši. Zato smo iskali še dodaten prostor, kjer bi to lahko delali, saj ga v Ajdovščini ni," je povedal Boscarol.

Po poslu, ki so ga leta 2015 sklenili z indijsko vojsko, za katero bodo izdelali 194 letal, so v Indiji pridobili nov večji posel. Kot je dejal Boscarol, mesečno v Indijo že dobavljajo po sedem letal Virus SW 80 Garud, ki jih je indijska vojska izbrala kot tehnično najprimernejša. O podrobnostih novega posla pa še ni želel govoriti.

Nov posel imajo tudi na Norveškem, kamor bo Pipistrel prihodnje leto dobavil prvo malo električno letalo Alpha Electro. "Pogovarjamo se o večjem številu takih letal, prvo letalo pa bo osnova za spremembo zakonodaje na Norveškem, saj želijo do leta 2030 imeti večino majhnih, dvo- in štirisedežnih letal na električni pogon. Problem pa je v tem, ker letenje električnih letal ni regulirano," je pojasnil Boscarol.

Kot je poročala norveška tiskovna agencija NTB, želi namreč tamkajšnji upravljalec letališč Avinor poskrbeti, da bo Norveška prva država, kjer bodo električna letala predstavljala pomemben delež trga, zato so pri Pipistrelu naročili njihovo letalo, sprva za demonstracijske namene.

Avinor, ki upravlja z večino norveških civilnih letališč, se je pri investiciji povezal z norveško zvezo za športno letalstvo (Norges Luftsportforbund). V družbi so prepričani, da je uvedba komercialnih poletov z električnimi letali uresničljiva do leta 2030.

Ker se v Pipistrelu še vedno bojijo, kaj bo v prihodnosti z letališčem v Gorici, kjer imajo proizvodni obrat, so se odločili za nakup manjšega deleža v podjetju, ki upravlja z letališčem. Od goriške pokrajine so odkupili 3,7 odstotka delnic, po Boscarolovih besedah pa se dogovarjajo, da bi odkupili še 15-odstotni delež v tem podjetju.

"Odkar so znova odprli letališče v Gorici, se ni zgodilo prav nič," je pojasnil Ivo Boscarol. V Pipistrelovem obratu na letališču v Gorici sicer sestavljajo letala za ZDA in nekatere druge programe. Od odprtja proizvodnje v Gorici so od tam izvozili že okrog 70 letal.