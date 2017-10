Znani so finalisti 24. Zlatega bobna

»Zelo sem zadovoljen z rezultati. Navdušen sem nad raznolikostjo in kakovostjo prijavljenih del, ki lahko zlahka konkurirajo najboljšim v svetu. Dobil sem vpogled v lokalno delo, bolje pa razumem tudi kaj se dogaja na trgu, zato celotno izkušnjo z žiriranjem ocenjujem kot pozitivno. Z vami sedaj z veseljem delim rezultate žiriranja«, pravi Bruno Bertelli, predsednik žirije tekmovalne sekcije Najboljše delo in globalni glavni kreativni direktor pri Publicis Worldwide v Italiji.

Brunu so se pri ocenjevanju del, prijavljenih v tekmovalno sekcijo Najboljše delo, pridružili še Zsolt Balogh, DDB Budimpešta, Madžarska, Alice Burton, CHI & Partners, Velika Britanija, Vasilije Ćorluka, Publicis One Adriatic, Makedonija, Dušan Drakalski, Demner, Merlicek & Bergmann, Avstrija, Nikolai Fabrika, Instinct (BBDO Russia) in Cheapshot, Rusija, Ioana Filip, MRM//McCann Romania, Romunija, Igor Mladinovic, Imago Ogilvy, Hrvaška, Alemsah Ozturk, 4129Grey in Grey EMEA, Turčija, Kuba Sagan, K2, Poljska, in Svetlana Tsvelenyeva, TBWAUkraine, Ukrajina.

John Mescall, predsednik tekmovalne sekcije Najboljša praksa, sicer globalni izvršni kreativni direktor in predsednik globalnega kreativnega vodstvenega sveta pri McCann v ZDA, dodaja: “Vesel sem, da sem bil obdan z dobro, prisrčno, pošteno in delu posvečeno žirijo, kateri se izjemno zahvaljujem. Naš cilj je bil zelo preprost, želeli smo počastiti delo in tiste, ki so ga ustvarili. Zato smo vsem dali pošteno priložnost, se veliko pogovarjali in zelo trudili, da smo našli dobra ter kasneje odlična dela. Vsi, ki so prišli v ožji izbor, so morali izpolnjevati stroge standarde. Delo je moralo predstavljati res najboljšo prakso v naši industriji ter v tej regiji. In vsa dela, ki so zmagala, so dela, na katera smo ponosni. Hvala za to izkušnjo.«

Johnu Mescallu so se pri ocenjevanju del pridružili še Oleg Barinboim, Tutkov Budkov, Rusija, Julia Dovlatova, Geometry Global Prague, Češka, Vilmos Farkas, Publicis One Hungary, Madžarska, Petra Krulc, Grey Ljubljana, Slovenija, Polina Maguire, Havas Moscow, Rusija, Mikko Pietilä, TBWAHelsinki, Finska, Jana Savić Rastovac, McCann Beograd, Srbija, Maciek Waligóra, DDB&tribal Warsaw, Poljska, Martin Woska, TRIAD Advertising in predsednik, Slovaški klub umetniških direktorjev, Slovaška, in Bülent Yar, Mindshare Turkey, Turčija.

Oglejte si finaliste: https://goldendrum.com/showcase/