Znanje ni zagotovilo za uspeh v poslovnem svetu

Ves čas je nad mano bdel moj mentor, direktor Adecca Slovenije, Miro Smrekar, kar je velik privilegij in v čast si štejem, da sem lahko z njim sodeloval cel mesec. Skupaj sva preživela ogromno časa na poti, sestankih in v pisarni, seveda pa ves čas beseda ni tekla le o poslu. Skrbno sem opazoval njegovo vedenje, nastop in vodenje ter spoznal veliko malih skrivnosti, ki pripomorejo k temu, da si uspešen vodja.

Gašper Jordan je zmagovalec razpisa CEO za en mesec in mesec dni preživlja ob boku direktorja slovenske kadrovske agencije. Svoje izkušnje v blogih deli z bralci 24ur.com.

Rad bi se zahvalil prav vsakemu posebej, ki mi je ta mesec v podjetju namenil svoj čas in energijo ter mi s svojimi nesebičnimi nasveti odkrival skrivnosti svojega dela. Dobil sem vpogled v popolnoma vsa področja poslovanja ter spoznal, da so vsaka enako pomembna, če želiš, da veliko podjetje deluje brezhibno.

Spoznal sem tudi, da se moram še veliko naučiti in da se je potrebno stalno izobraževati, če želiš slediti tempu, ki vlada v poslovnem svetu. Vendar pa znanje ni edino merilo. Kot so mi zaupali številni uspešni poslovneži, je najbolj pomembno, da posel opravljaš s strastjo, imaš visoko razvito čustveno inteligenco, si empatičen ter dan za dnem garaš; le tako lahko dosežeš tisto, kar si si zadal.

Vsem mladim iz vsega srca in na podlagi lastni izkušenj svetujem, prijavite se! Tako izkušnjo dobiš le enkrat v življenju in to v letih, ki se ne štejejo ravno za direktorska. Vse, kar morate narediti je, da se spomladi prijavite preko spletne strani, napišete motivacijsko pismo in zraven priložite ličen CV.

Sam ostajam v podjetju, česar sem izredno vesel in komaj čakam, da začnem delo v Kranju – sicer ne bom direktor, ampak tekom tega meseca sem spoznal, da moram pridobiti še ogromno znanja in izkušenj, kar mi bo to delo vsekakor ponudilo. Da o novem izzivu na novem delovnem mestu niti ne govorim. Vmes bom skočil še na dopust, da si napolnim baterije in se pripravim na morebiten izbor na finalnem bootcampu, ki bo letos v Parizu. Kdo ve, mogoče pa se bom uvrstil tja, pustimo se presenetiti.

To je moj zadnji blog in upam, da ste v mojih zapisih našli kaj novega ali zanimivega. Zapisi predstavljajo moje videnje dela kot CEO za en mesec in upam, da sem na razumljiv način predstavil, kaj vse obsega delo CEO-ja ter, kako se odvijajo zadeve v takšni multinacionalki. Želim vam veliko srečo pri vašem delu, ostanite zdravi in veseli! Lep pozdrav vsem.