ZZZS s predlogom rebalansa za letos in finančnega načrta za prihodnje leto

S predlogom rebalansa proračuna za letošnje leto pa bi se prihodki in odhodki ZZZS povečali za skoraj 77 milijonov evrov. (Foto: iStock)

Po predlogu finančnega načrta bi Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) v prihodnjem letu razpolagal s 5,8 odstotka več sredstev, kot je ocenjena realizacija v letošnjem letu, upoštevajoč inflacijo pa s 4,2 odstotka več.

S predlogom rebalansa proračuna za letošnje leto pa bi se prihodki in odhodki ZZZS povečali za skoraj 77 milijonov evrov. To pomeni, da bo letos ZZZS imel 6,6-odstotno nominalno in petodstotno realno rast prihodkov in odhodkov. Večina teh dodatnih sredstev gre za zdravstvene storitve, je razvidno iz razpredelnice, objavljene na spletni strani javne zdravstvene blagajne.

Kot je razvidno iz predloga sklepa, je načrtovano, da bo seja skupščine, na katerih bi odločali o tem, 13. decembra.