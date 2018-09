Dnevne smučarske karte tudi letos okoli 30 evrov

Dnevna smučarska karta za odrasle tako na Mariborskem Pohorju stane 32 evrov, na Cerknem 31, Na Rogli in Kravvcu 33, na Golteh 30 in v Kranjski Gori 34,9 evra. Za mladino in seniorje je dnevna karta na Golteh 26 evrov, na Cerknem 26,5, na Mariborskem Pohorju 27, na Rogli, Krvavcu in v Kranjski Gori pa 29 evrov. Otroška smučarska karta (otrok od 6 do 15 let) je najcenejša na Golteh, kjer stane 17 evrov, 18 evrov je na Mariborskem Pohorju, na Cerknem, Rogli in Krvavcu, medtem ko je v Kranjski Gori 21 evrov.

V Sloveniji imamo namreč kar veliko smučišč, nekatera med njimi pa so tudi že objavila cenik smučarskih vozovnic za sezono 2018/2019. Tudi mi smo pregledali nekaj cenikov različnih smučišč in ugotovili, da so cene zelo podobne, od lani pa se tudi niso bistveno spremenile.

Manjše razlike v ceni so tudi pri nakupu 7-dnevne smučarske karte. Odrasla na Mariborskem Pohorju bo letos stala 179 evrov, na Rogli in Krvavcu 171 in na Golteh 163, medtem ko bo na Cerknem in v Kranjski Gori cena 7-dnevne smučarske karte 197 evrov. Mladina in seniorji bodo za sedem dni najceneje smučali na Golteh, 7-dnevna karta stane 138 evov, na Rogli in Krvavcu bodo zanjo odšteli 147, na Mariborskem Pohorju 151, v Kranjski Gori 165, na Cerknem pa 165,5 evra. Otroška 7-dnevna smučarska karta stane na Golteh 90 evrov, na Rogli in Krvavcu pa 93 evrov. Na Mariborskem Pohorju omenjena karta že preseže mejo 100 evrov, zanjo bo treba namreč odšteti 101 evro, na Cerknem 114,5 evra, v Kranjski Gori pa 123 evrov.

Nekatera smučišča bodo osvežene cenike objavile v naslednjih dneh oziroma tednih, izbira pa je že sedaj pestra. Ne gre pa pozabiti tudi na to, da smučišča ponujajo nakup smučarskih kart tudi že v predsezoni, ki so seveda nekaj evrov cenejše. Je pa smučanje zabavno tudi na kakšnem malo višjem lokalnem hribčku, pa še cenejše je. In ne pozabite, zabavno je varno.