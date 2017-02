VIDEO in FOTO: 10-urni maraton v živo uspel! V 'dnevni sobi' več kot 100 gostov, tudi predsednik države in torta velikanka

Oddaja Svet na Kanalu A praznuje 10 let. 5. februarja 2007 je bila namreč na sporedu prva oddaja novega formata, ki je kmalu postala ena najbolj gledanih informativnih oddaj v Sloveniji. Obletnico so zaznamovali z 10-urnim maratonom in prenosom, ki ste ga lashko spremljali na 24ur.com.

Pred kamerami v uredništvu oddaje ste lahko spremljali ne samo nekdanje in zdajšnje ustvarjalce oddaje, temveč tudi obilo gostov, ki so na 10-letni poti zaznamovali oddajo. Od športnikov, reševalcev in humanitarcev do podjetnikov, umetnikov in priljubljenih pevcev.

Prva jih je obiskala pevka Alenka Gotar, ki je bila prva gostja oddaje tudi pred 10 leti. Obujala je spomine na svoj evrovizijski nastop in na to, kako je ta vplival na njeno življenje, razgovorila pa se je tudi o materinstvu, ki je še bolj spremenilo njeno življenje kot nenadna slava.

Nova tetovaža dobitnika olimpijske kolajne Petra Kauzerja. (Foto: Miro Majcen)

Naslednji jih je obiskal eden največjih slovenskih športnikov vseh časov Iztok Čop. Povedal je, da tudi po koncu svoje športne kariere ostaja poslovno povezan z veslanjem preko svojega podjetja, tako da se njegov življenjski ritem ni preveč spremenil. "Ampak ob vikendih lahko poležim, to je dobro. Dolgčas mi ni," je dodal. Govoril je tudi o odnosu medijev do športnikov in o tem, kako se morajo športniki naučiti nastopanja pred kamero. "Ko sem osvojil naslov mladinskega prvaka, sem pol ure sestavljal polminutni govor," je dejal. A je več kot očitno hitro izpilil svoje javno nastopanje, saj je danes nastopal zelo sproščeno in samozavestno.

Naslednji gostji – izjemni judoistki, ki sta osvojili olimpijski medalji – Tina Trstenjak in Anamari Valenšek, sta že pred obiskom oddaje zjutraj oddelali svoj trening. "Kljub vsem obveznostim je trening treba oddelati, ker se vsak pozna," sta povedali.

Aktualni Masterchef Darko Klemen je govoril o kuharskem poklicu in povedal, da gre za enega najbolj stresnih in nevarnih poklicev (saj je vse okoli tebe vroče, ostro ...) in da je delo težko, saj se začne zgodaj zjutraj in konča pozno ponoči.

Naslednji gost, direktor zavoda za gozdove Damijan Oražem, se je v oddaji v zadnjih treh letih pojavil kar 36-krat.

Minulo desetletje so zaznamovali tudi izjemni dosežki slovenskih znanstvenikov. Med drugim je skupina slovenskih znanstvenikov prva na svetu dokazala povezanost virusa zika z okvaro možganov ploda okužene matere. O tem je govorila gostja Nataša Tul Mandič iz UKC Ljubljana.

Elza Budau (Foto: Miro Majcen)

Studio so obiskali posnemovalci ene najbolj legendarnih glasbenih skupin v zgodovini, The Beatles. Člani skupine Help! (The Beatles Trubute band) so med vsaj 6000 posnemovalci tega benda najboljši na svetu.

Med gosti so bili tudi tisti, ki jih v redakciji informativne oddaje za informacije sprašujejo praktično vsak dan – vremenoslovci. Brane Gregorčič je spregovoril o napovedovanju vremena in zanesljivosti. "Več kot za teden vnaprej se vremena ne da točno napovedati," je dejal.

Naslednja gosta sta bila fanta, ki sta poleti skrbela za smeh, saj smo z njima spoznavali kraje z najbolj nenavadnimi imeni pri nas: Sašo Stare in Luka Korenčič. "Ljudje so bili povsod zelo prijazni, ampak so mi povsod ponujali kavo in sladkarije. Le zakaj," se je spominjal Sašo, Luki pa so povsod ponujali vino.

Voditelja oddaje Svet Nuša Lesar in Gregor Trebušak sta upihnila deset svečk na torti velikanki. (Foto: Miro Majcen)

Nekdanji košarkar Marko Milič je danes razpet med Slovenijo in Francijo, saj njegovi hčerki tam trenirata tenis, v katerem dosegata odlične rezultate.

Naslednjega gosta, izvrstnega imitatorja Tilna Artača, je voditeljica Nuša Lesar vprašala, ali se lahko imitiranja naučiš ali pa se s tem rodiš. Artač je na to odvrnil, da bi po vseh teh letih pričakoval bolj izvirno vprašanje, nato sta si z Nušo izmenjala nekaj poklonov. Artač je nato Nuši predlagal, da se dobita, ko kamere ugasnejo in kam odideta skupaj, na primer v Portorož. Nuša pa je na to šaljivo odvrnila, da bi po vseh teh letih od njega pričakovala kaj bolj izvirnega.

Nato je studio obiskal še en dobitnik olimpijske medalje, kajakaš Peter Kauzer. Povedal je, da se njegova starša še nista poročila, čeprav je njegov oče to obljubil, ko je Peter osvojil olimpijsko medaljo. Je pa olimpijec razkril svojo svežo tetovažo.

Ekipa oddaje Svet na Kanalu A je ob 10-letnici zasluženo nazdravila. (Foto: Miro Majcen)

Gost Rok Capuder svoje navdušenje nad raziskovanjem in izumljanjem uspešno prenaša na dijake in študente. Kakor pravi sam, poguma v Sloveniji ne manjka, poleg tega je dovolj znanja in mladih, ki želijo ustvariti nekaj novega.

V goste je prišel tudi Ribničan Jan Grebenc, ki je s svojimi soigralci na svetovnem prvenstvu v rokometu osvojil velik met. Slovenija je v tekmi za bronasto medaljo s 31–30 premagala Hrvaško. "Ko sem igral proti svojim idolom, sem zaupal vase, na igrišču je bila edina misel dati gol ..." Dodal je še, da se ne sme zaspati na lovorikah.

Barbara Vegelj se je rodila popolnoma gluha, a se je brez večjih težav vključila v svet slišečih, in to zaradi staršev, ki so jo naučili vsega. Zanjo ovir ni, skače s padalom, zelo rada se tudi potaplja, šport je del njenega življenja: "Samo življenje me je pripravilo, da sem naredila vse, kar sem si želela."

Nina Pušlar (Foto: Miro Majcen)

Ekipa oddaje SVET

Svet je poln ekipnega duha, novinar Andrej Peroša je del ekipe že od 2007. Pravi, da je v Big Brotherju izgubil sramežljiost, kariero v hiši pa začel za kamero. A zanj so imeli drugačne načrte, želeli so ga pred kamero.

Urša Trebušak je spregovorila o vprašanju, ki ji ga najpogosteje zastavljajo: kako je delati z možem (voditeljem oddaje Gregorjem Trebušakom). Pojasnila je, da se, ko dela, nima časa ukvarjati s čim drugim kot delom, zato ni delo z zakoncem nič posebnega.

Živa Ivačič, ki se loteva tako simpatičnih kot resnih tem, je razkrila, da ima vedno tremo pred javljanjem v živo.

Perpetuum Jazzile so zapeli v studiu. (Foto: Miro Majcen)

Zgodbe, ki jih pripravljajo novinarji Sveta, so drugačne. Ena izmed tistih novinark, ki je nenehno na terenu, da lahko vidite stvari, ki jih drugače ne bi, je Maja Korošec. Njena ljubezen so gore, zato so pogosto tema njenih prispevkov. Spomnila je tudi na zabaven prispevek, v katerem je obiskala skladišče nekega peka, pa je na presenečenje ekipe po vrečah z moko tekala miš. Njen gost v maratonski oddaji je bil najboljši ledni plezalec na svetu Klemen Premrl.

V oddajo sta se oglasila tudi simpatična brata Valič, Vid in Domen, voditelja oddaje Slovenija ima talent. S svojim humorjem sta voditeljico Nušo tudi spravila v zadrego, predvsem pa sta jo nasmejala. "Pa ti, si poročena," jo je vprašal Vid. "Je že šlo," je v smehu odvrnila Nuša. Brata sta se tako zabavala, da kar nista želela zapustiti studia in ju je morala Nuša napoditi.

Prišla sta seveda tudi generalni direktor Pavel Vrabec in urednica informativnega programa Tjaša Slokar, ki sta povedala, da sta sicer verjela, da bo oddaja Svet prepričala gledalce, a ne v tako velikem obsegu. Z voditeljema Nušo in Gregorjem so upihnili tusi svečke na slavnostni torti.

Nuša Lesar je razkrila, da so ravno Čuki odgovorni za to, da je postala voditeljica Sveta, saj jo je odgovornim priporočil Jože Potrebuješ. Razkrili pa so tudi ekskluzivno novico: po 29 letih se od njih počasi poslavlja ustanovni član Vinko Cankar. Znjimi bo, dokler ne dobijo novega člana. Čuki so tako uradno odprli avdicijo za novega basisata. V studiu pa so v živo tudi zaigrali svojo pesem Poletna in Nušo ganili do solz.

Ustvarjale oddaje je prišel pozdravit tudi predsednik države Borut Pahor, čeprav je bil precej bolan, saj je tudi on zbolel za gripo. S sabo pa je prinesel tudi pozorno darilo za ustvarjalce oddaje - miniaturni globus.

Voditelja Nušo in Gregorja pa je najbolj presenetil obisk njunih staršev, Nušo je presenečenje ponono ganilo do solz.

Oglasil se je tudi Jan Plestanjak. (Foto: Miro Majcen)

Pevka Nina Pušlar je spregovorila o svoji karieri in pesmi Svet je tvoj, ki sta jo napisala skupaj z raperjem Zlatkom. Oglasil se je tudi lomilec ženskih src Jan Plestenjak, ki je poudaril, da rad pogleda oddajo Svet na Kanalu A, saj je to ravno čas, ko se potem odpravi na pozno kosilo. Sicer pa meni, da "dobra vsebina vedno najde svoje občinstvo, tako v televizijskem kot v glasbenem smislu".

V goste so prišli še nagrajeni alpinist Andrej Štremfelj, Sašo Avsenik, Denis Avdić, Jana Morelj in Miha Deželak z Radia 1, v studiu pa so zapeli tudi Perpetuum Jazzile.