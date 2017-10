100 let od Čudeža pri Kobaridu: 'Po 888 dneh se je na Kras in v Posočje vrnil mir'

Ministrica za obrambo Andreja Katič ob 100. obletnici preboja pri Kobaridu na soški fronti poudarja, da je obletnica tega dogodka priložnost za premislek o tem, kaj lahko danes naredimo za večje spoštovanje in razumevanje med narodi ter za ohranitev in vzpostavitev miru.

Zakaj je potrebno ohraniti spomin na soško fronto?

Bitka pri Kobaridu in konec soške fronte sta po besedah ministrice za Slovence pomenila veliko olajšanje - pomenila je konec bojnih aktivnosti na slovenskem ozemlju, vrnitev beguncev domov in obnavljanje porušenih domačij. "Zagotovo moramo o tem dogodku spoštovati spomine vseh bojujočih, osmisliti pa moramo izkušnjo našega naroda," je poudarila Katičeva.

Kje so pred 100 leti spali in umirali vojaki?

Spomin na 100. obletnico tega velikega vojaškega dogodka je po mnenju ministrice priložnost, da pomislimo, kaj lahko danes naredimo za še večje razumevanje in spoštovanje med različnim narodi, za ohranitev miru ter za vzpostavitev miru na območjih, kjer kljub prizadevanju mednarodne skupnosti še vedno ni dosežen. Hkrati pa mora biti spomin na vojne tudi opomin na to, zakaj je do vojn prišlo in kaj so te prinesle.

"Verjamem, da smo se iz preteklih vojn naučili, kaj vojne prinašajo, koliko žrtev in kako bridke so posledice. Predvsem pa smo spoznali, da je potrebno morebitna nesoglasja reševati v dialogu in z dobro mislijo. Menim, da smo v nacionalnem odboru za obeleževanje stoletnic svetovne vojne z vrsto dogodkov in drugimi aktivnostmi to humano sporočilo tudi ustrezno prenesli."

Ob 100. obletnici preboja pri Kobaridu bodo danes na območjih, kjer je med prvo svetovno vojno tekla soška fronta, pripravili več prireditev.

Po 888 dneh se je na Kras in v Posočje vrnil mir

Pred sto leti, 24. oktobra 1917, so avstro-ogrske sile ob pomoči nemških po skoraj poltretjem letu krvavih bojev na soški fronti sprožile odločilno ofenzivo, ki je prinesla preboj, popoln poraz italijanskih sil in s tem konec soške fronte. Spopad je dobil ime čudež pri Kobaridu, ker snovalci bitke niso pričakovali, da bo tako zelo uspešna.

Na izbranih lokacijah prve svetovne vojne in nekaterih drugih točkah ob nekdanji soški fronti bodo danes ob 11. uri prižgali luč za mir. Dogajanje ob obletnici se bo popoldan nadaljevalo v Kobaridu.

Po 888 dneh bojevanja je bilo fronte konec. (Foto: 24ur.com)

"S preprosto, tiho in spoštljivo gesto se bomo povezani poklonili spominu na vse žrtve prve svetovne vojne. Ko bomo ob istem času na različnih krajih prižgali sveče, se bomo zahvalili za mir, v katerem živimo, in se ponovno zavezali svojemu poslanstvu, ki je s spoštovanjem predstavljati zgodovino, sodelovati in močno krepiti vrednoto miru," so v vabilu k sodelovanju zapisali v Fundaciji poti miru iz Kobarida.

Svečke bodo prižgali v Bovcu, Kobaridu, Tolminu, Kanalu, na Sabotinu, v Solkanu, pri Boroevićevem spomeniku na Prevali, v Bukovici, Lipi na Krasu, Gorjanskem, Črničah, pri Ruski kapelici pod Vršičem, v Bohinju, Ljubljani na pokopališču Žale, na italijanski strani pa v Oslavju, Redipulji, Foljanu, Tržiču in na pokopališču svete Ane v Trstu.

Pred Kobariškim muzejem in Fundacijo Poti miru v Kobaridu bo ob 16. uri zaključek spominskega teka vojakov Budimpešta - Kobarid in pohoda po poteh 12. Šlezijske divizije iz Tolmina do Kobarida. Ob tej priložnosti pripravljajo kratko spominsko slovesnost z nagovori kobariškega župana Roberta Kavčiča, predstavnika ministrstva za obrambo Sama Bevka, madžarske veleposlanice Szilagyine Batorfi Edit, predstavnika Združenja nemških vojaških gornikov in predstavnika Alpinskega združenja iz Čedada.

Dan se bo zaključil s spominsko mašo in koncertom slovenskih in italijanskih pevcev v cerkvi svetega Antona pri italijanski kostnici v Kobaridu.

Poslednja, 12. bitka na soški fronti, je bila hkrati prva ofenziva avstro-ogrske vojske na soški fronti in prva, v kateri je sodelovala z nemško vojsko. Priprave zanjo so začeli že med zadnjo italijansko ofenzivo na fronti, 11. soško bitko. Zavedali so se namreč, da izčrpani možje še ene italijanske ofenzive ne bi zdržali, in so zaprosili za pomoč nemške zaveznike.

Slednji so na pomoč priskočili v prvi vrsti iz bojazni, da bi Avstrija ob morebitnem porazu na soški fronti ponudila premirje.

Avstro-ogrsko-nemške enote so nadaljevale ofenzivo do 16. novembra 1917. Ustavile so se šele na italijanski reki Piavi, kjer so jim Italijani onemogočili napredovanje tudi po zaslugi francoskih in britanskih zaveznikov, ki so jim prišli na pomoč. Po 888 dneh bojevanja je bilo fronte konec, v Posočje in na Kras se je vrnil mir.

Na italijanski strani je med bitko padlo od 10.000 do 13.000 vojakov. Kar 265.000 Italijanov je bilo zajetih in od teh jih je 100.000 umrlo. Tudi na avstro-ogrski strani in nemški strani so bile izgube v 12. soški bitki velike, padlo je okoli 10.000 vojakov.