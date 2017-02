120.000 evrov kazni za čebelarja Debevca, ki je zakuhal medeno afero

Se še spomnite čebelarja Marka Debevca z Vrhnike, pri katerem so konec leta 2015 odkrili nelegalno proizvodnjo zdravil za čebele, kar je povzročilo začetek tako imenovane medene afere? Ta je, po poročanju Dnevnika, doživela prvi razplet, saj je Debevcu sodišče zaradi nelegalne proizvodnje in prodaje zdravil za čebele naložilo 120.000 evrov kazni. Debevc se je sicer na kazen pritožil, a je kazen nato potrdilo tudi višje sodišče.

Črni trg z nevarnimi pripravki je bil zelo razpreden. Analize so pokazale, da naj bi sporen med pridelovalo več kot 2000 čebelarjev, oporečna pa naj bi bila kar tretjina medu. (Foto: Thinkstock)

Zoper Debevca vložen tudi obtožni predlog

Je pa Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin na ljubljansko okrožno državno tožilstvo decembra 2015 vložila tudi kazensko ovadbo zaradi suma preslepitve kupcev, na podlagi te ovadbe pa je tožilstvo zoper Debevca vložilo obtožni predlog na ljubljansko okrajno sodišče, še poroča Dnevnik.

Zasežene kemikalije, ki so jih odkrili v priročnem laboratoriju. (Foto: 24UR)

Vse skupaj se je začelo, ko so poleti 2015 veterinarski inšpektorji obiskali Debevca in opravili analize vzorcev. Te so pokazale, da ni res, da njegova zdravila za zatiranje varoj pri čebelah vsebujejo zgolj naravne rastlinske izvlečke, ki niso škodljivi in ne onesnažujejo medu in voska. Tožilstvo mu tako očita, da je med julijem 2013 in julijem 2015 proizvajal sporna zdravila, ki so vsebovala koktajl prepovedanih fitofarmacevtskih sredstev. Zdravila v obliki palčk so nato uporabljali drugi čebelarji, analize pa so razkrile, da njihov vosek vsebuje nevarni klorfenvinfos. Debevc naj bi čebelarje zavedel, vse skupaj pa je močno omajalo ugled slovenskih čebelarjev.

V Debevčevih palčkah, ki jih je eden od inšpektorjev kupil prek spleta, so odkrili amitraz, klorfenvinfos in rotenon, kemična sredstva iz katerih na območju EU ni dovoljeno proizvajati zdravil za živali, katerih proizvodi se uporabljajo za prehrano ljudi, nato pa so julija 2015 inšpektorji pri Debevcu opravili še hišno preiskavo, v kateri so našli posode s spornimi kemikalijami in več kot 4200 trakov za zdravljenje čebel. Prav tako so v zasebnem laboratoriju odkrili tudi podatke o osebah, ki so pri Debevcu naročale zdravilo, kar jih je pripeljalo do čebelarjev.

Julija 2015 so veterinarski inšpektorji obiskali podjetje Apis M&D. (Foto: 24UR)

Debevc je po izbruhu afere v svojo obrambo dejal, da je iznašel učinkovito formulo za zdravljenje varoj, saj so bila registrirana zdravila za varojo neučinkovita, zato naj bi se v svoji obrambi skliceval na skrajno silo, kar pa sta tako prvostopenjsko kot tudi drugostopenjsko sodišče zavrnila, še navaja Dnevnik.