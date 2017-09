13 najbolj kvalitetnih gostiln v Celju in okolici

Pušn šank ''Pr' Tini'', Šmartinsko jezero

V naravi, ven iz mesta, kjer se čas ustavi vas v prelepi naravi s čudovitim razgledom na Šmartinsko jezero pričakujejo s prijazno postrežbo in nasmehom na obrazu pri Pušn šank ''Pr' Tini''.

Domača kmetija Črepinšek je pred leti znova zaživela kot pušn šank in vabi z novo ponudbo in ohranjanjem tradicije domačega vzdušja.

Ustavite se na kavici ali soku in se sprehodite preko mostička čez jezero in po sprehajalnih poteh, ki vodijo okrog jezera. V ponudbi najdete akcije ''kava in coca-cola'', prirejajo različne tedenske ali mesečne zabave z ansambli. Organizirajo kostanjeve piknike in vsakoletno kresovanje z največjim kresom na Celjskem. To so dogodki, ki privabijo obiskovalce od blizu in daleč.

Otroci se bodo razveselili igral, kjer se bodo lahko zabavali. Odrasli pa se bodo sprostili na terasi in ležalnikih ter uživali v okolici. Predlog za naslednji izlet je tako kot na dlani – čaka vas svež zrak, nasmejani ljudje in prelepa okolica s Šmartinskim jezerom.

Pizzeria Verona, Celje

Ste že bili v Veroni na pici? Če ne v Italiji, pa morate vsekakor obiskati Pizzerio Verona v Celju, na Opekarniški cesti 9. Prijazno in ustrežljivo osebje vas pričakuje s široko ponudbo kvalitetne hrane. Edina restavracija v Celju, kjer na enem mestu ponujajo pice, mehiško prehrano, BBQ jedi, morske jedi, testenine, pri njih dobite največje XXL burgerje v Celju, športno prehrano ter preko 60 jedi študentske prehrane.

Začara vas ambient lokala – mesta ljubezni, kjer bi si slasten obrok privoščila celo Romeo in Julija.

So prva in trenutno tudi edina restavracija v Celju s ponudbo LCHF prehrane, ki jo pripravljajo sami. Prav tako vsakodnevno pripravljajo sveže tortice brez sladkorja ter pice, hamburgerje in njoke brez glutena. V letu 2016 je bila Pizzeria Verona rekorder v pripravi preko 30 vrst pic.

Vsak mesec nudijo akcijo izbrane ponudbe. V poletnem času vas čakajo akcije morske prehrane, do konca oktobra poteka akcija ''Mesna plata za 2 osebi'', na kateri je en kilogram mešanega mesu na žaru.

V lokalu, kjer je prostora za skupno 100 ljudi organizirajo tudi jedi po želji za zaključene skupine.

Mlad kolektiv deluje v sodelovanju z gosti in poskuša upoštevati čim več predlogov in želja in skupaj z obiskovalci pišejo zgodbo mesta ljubezni. Postanite del te zgodbe tudi vi in se prepričajte, da gre ljubezen skozi želodec.

Galerija okusov, Petrovče

V Galeriji okusov vas bodo očarali – z modernim, a hkrati tradicionalnim pristopom, na lokalni, a hkrati globalni ravni. S kvalitetno postrežbo vabijo v Petrovče, od srede do sobote, med 11.00 in 22.00 uro.

Projekt Galerija okusov je oseben nagib k delovanju, v katerem sami uživajo in pišejo svojo zgodbo. Trud ekipe privabi še tako zahtevne goste, da uživajo v kreacijah jedi.

Čakajo vas različni meniji za gurmane, degustacijski meniji, drive in a la carte, poslovna kosila, sobotna kosila ali prigrizki. Naj omenimo le izvirna imena - tuna po savinjsko in štajerski bondžorno. Ob okusni hrani lahko izbirate še med 300 različnimi vini. Prav tako bodo z vami pripravili zabave, poroko ali uredili catering. Za pripravo uporabljajo sezonske sestavine lokalnih ponudnikov.

Za vas pripravijo raznorazne tematske večere in tematsko kulinariko. Mlada predana ekipa v parku pod gradom ustvarja tudi poletno noč s kreativno kuhinjo ob zvokih jazz glasbe.

Vsekakor bodo prepričali, zato ne oklevajte in se prepustite eksploziji okusov.

Gostilna Grič, Slovenske Konjice

Manj kot kilometer oddaljeni od Slovenskih Konjic, vas pričakujejo v objemu prelepe narave v Gostilni Grič. Doživite lepoto narave, pravo kulinarično doživetje in odličen izbor vin med vinogradi, kjer vas bodo razvajali z gostoljubnostjo in domačnostjo.

Na voljo imajo prostore za predavanja in strokovna druženja. Pričakujejo tudi skupine, zaključene družbe in poslovneže.

Mojster kulinarike, Andrej Smogavc, šef kuhinje bo na vaš obraz pričaral nasmeh s širokim izborom različnih jedi, med katerimi bo lahko vsak našel nekaj zase.

Med hladnimi predjedmi izbirajte med slastnim karpačom ali terino. Da bodo brbončice vsaj ob branju potešene, naj omenimo še slasten divjačinski ragu, kapelunge in jelenov hrbet. Na voljo so tudi meniji s štirimi, petimi ali šestimi hodi. Priporočamo, da nekaj prostora pustite še za sladico, privoščite si čokoladni fondant ali sorbet maline. Za pripravo jedi izbirajo lokalne sestavine in ustvarjajo sezonske jedi. Gostom se približajo z individualnim pristopom pri izbiri hrane.

Okusite izvrstno kuhinjo z vrhunsko postrežbo in uživajte ob čudovitem razgledu.

Gostilna in pizzerija Kralj, Slovenske Konjice

Na okusno hrano vabijo na svojo lokacijo v Slovenske Konjice. V Gostilni in pizzeriji Kralj vas pričakujejo vsak dan, med 8.00 in 22.00 uro. V izredno obširni ponudbi imajo več kot 50 vrst pic, ki so pečene v krušni peči, okusne malice in kosila, dnevno je na voljo več različnih menijev.

Izbirate lahko med različnimi burgerji, naj omenimo burger ''Casanova'' in gurmanski burger. Sladokusci lahko tudi tukaj pridejo na svoj račun, saj imajo veliko ponudbo slaščic, veliko različni pit, naj omenimo samo slastno hruškovo – borovničevo pito z lešnikovo kremo ali palačinke. K obisku vas bo zagotovo pritegnilo tudi dejstvo, da so vse jedi sveže pripravljene. Prijazno in ustrežljivo osebje vam z veseljem postreže in tudi svetuje.

Najejte se dobro po ugodnih cenah in preverite pester izbor.

Gostišče Ulipi, Slovenske Konjice

Na lokaciji med Slovenskimi Konjicami in Zrečami, ob magistralni cesti se na križišču za Zreče nahaja Gostišče Ulipi. Ima dolgoletno tradicijo, saj že od leta 1960 vabijo medse goste, sedaj upravlja gostišče že tretja generacija. Iz majhne gostilne je zraslo veliko gostišče, kjer nudijo tradicionalno hrano, jedi po naročilu, velika je izbira dobrih vin. Poskusite različne jedi, med njimi tudi Ulipi steak, med zimsko sezono pa domače koline. Na voljo so tudi prenočišča v udobno opremljenih sobah.

Vabi vas lepo opremljen letni vrt, ki lahko gosti do 70 oseb. Za večje dogodke pa je na voljo tudi dvorana za 200 oseb.

Doživite kulinariko, ki je zazrta v prihodnost. Ustrežljivo in prijazno osebje vam postreže s hrano domače tradicije, sezonske specialitete, jedi iz žara, jedi za vegetarijance, brez glutena, pizze, morske jedi. Privoščite si dobro kapljico in ob koncu slastnega obeda še sladico, naj jih omenimo le nekaj – tiramisu, čokoladni soufle, kremne rezine ali pohorske omlete.

Gostilna pri Inotu, Loče

Družinsko podjetje z dolgoletno tradicijo vabi že od leta 1967. Gostilna pri Inotu v Ločah je za vas odprta vse dni v tednu. Prepričali vas bodo s svojo obširno ponudbo in prijaznim osebjem. Izkusili boste domačnost na podeželju in vedno znova se boste radi vračali.

Pripravljajo domače jedi in jedi po naročilu. Če pripravljate piknik ali kosilo doma, poskrbijo tudi za catering v takšni obliki, kot si sami zaželite. Lahko je to kosilo, hladni ali topli bife, narezki, finger food ali kaj drugega.

Pričakujejo vas z odlično kulinarično ponudbo v veliki dvorani, kjer je prostora za 130 oseb. Gostijo lahko zaključene družbe, abrahame, poroke. Pripravljen je oder za glasbenike. Gostje so lahko tudi na vrtni terasi, imajo zagrajeno zelenico. Otroci se bodo razveselili igral, kjer se bodo naigrali. Ponujajo pa tudi prenočišča.

Jeseni bodo svojo ponudbo še okrepili, saj bodo dodali še okusne malice, na katere vas z veseljem povabijo.

Nebeška skodelica, Škofja vas

Kako bi najraje začeli dan? Nebeška skodelica v Škofji vasi poskrbi za vas in nebeško okrepčilo na sončno obsijani terasi.

Zdrav zajtrk je nebeški zajtrk. Ponujajo nebeški jogurt, ki poskrbi za osvežitev in poživitev. Dobite ga v različni pripravi, grški jogurt s chia semeni in različnim sadjem – chia cup je za vsakega, ki prisega na zdrav način prehrane in poskrbi, da se boste počutili odlično.

Če nimate dovolj časa, bo dovolje že kratek postanek, da vas postrežejo s ''coffe to go''. Če je kava za vas magični napoj, brez katerega ne morete začeti dneva, boste postreženi z odlično kavo. Če bi raje začeli dan z zdravim zajtrkom pa seveda ni boljše izbire kot grški jogurt s sadjem ali kosmiči. Nebeški jogurti res poskrbijo za osvežitev in poživitev.

V ponudbi imajo tudi različne akcije, kot je ''kavica in rogljiček''. Prijazna postrežba in ponudba za vse, ki imajo malo ali veliko časa.

Mimo lokala se vsak dan pelje kar do 35000 avtomobilov, vsem ponujajo nekaj za na pot in prav gotovo boste med njimi prav kmalu tudi vi, da poskusite nebeško skodelico.

Pizzerija Osmica, Šentjur

V centru mesta Šentjur se ustrežljivo osebje Pizzerije Osmica trudi za vas vse dni v letu, odprti niso le za novo leto, božič in veliko noč.

V mirnem, moderno urejenem ambientu, kjer v notranjosti sprejmejo do 50 oseb. Prav v tolikšnem številu pa jih lahko postrežejo na pokriti terasi. Poskrbljeno je tudi za najmlajše, saj je zanje pripravljen poseben kotiček s sedišči in igrali na terasi.

Vabijo v prijaznem vzdušju z doslednostjo v kvaliteti in s postrežbo kvalitetne sveže hrane. Izbirajte med 21 različnimi vrstami pic, najbolj znana je ''šentjurska pica''. Za vas pripravijo testenine, solate, jedi po naročilu, morske jedi, hamburgerje. Če ne morete do Pizzerije Osmica, vam naročeno dostavijo tudi na dom.

Prirejajo različna praznovanja za zaključene družbe ali rojstnodnevne zabave, takrat jih prej pokličete in se dogovorite, da pripravijo najboljše za vas.

Gostilna Pri kovaču, Velenje

V Paki pri Velenju se boste lahko okrepčali v Gostilni Pri kovaču. Na vas vsakodnevno čaka izbrana ponudba malic. Na voljo imajo 2 do 3 vrste različnih malic. Privoščite si jedi na žlico – jota, pasulj ali polnjene paprike. Morda vam bolj ustreza zrezek in riž za prilogo. Raznolika ponudba, kot so vampi s polento, mesna lazanja, špageti, pečenice, segedin, palačinke. Tudi to izbiro ponuja Gostilna Pri kovaču. Postreže vam ustrežljivo in prijazno osebje v prijetnem ambientu.

Če bi v nedeljo raje uživali okusno kosilo z družino v gostilni, se samo predhodno naročite preko telefona ali na elektronski naslov. Tako boste uživali v domačnosti in v dobro pripravljeni hrani.

Za svoje goste imajo dobro poskrbljeno, saj boste lahko uživali v notranjosti, kjer je več manjših prostorov. Tako sprejmejo zaključeno družbo do 27 oseb. Prav tako pa lahko uživate v hrani na prijetni terasi.

Vsa hrana je sveže pripravljena in z veseljem vas bodo hitro postregli, da se boste rade volje vračali večkrat v njihovo gostilno.

Okrepčevalnica Mladost, Velenje

Okrepčevalnica Mladost na Prešernovi cesti 10a v Velenju vabi vse dni v tednu. Tradicija okrepčevalnice sega nazaj kar 30 let. Z dobro hrano odlično postreže prijazno osebje.

Vabijo vas, da preverite zelo pestro ponudbo. V ponudbi so porcije čevapčičev v lepinji, s kajmakov ali sirom, šarska pleskavica, hamburger v lepinji, cheesburger z jajcem, sirni burek, hot dog. To je le nekaj, kar najdete na izbiro na meniju v okrepčevalnici. Izbiranje med obširno ponudbo vam bo vzelo kar nekaj časa. Vsa hrana je pripravljena iz svežega mesa in dobre kvalitete. Poleg okusne hrane seveda ne manjka tudi nabor različne pijače in toplih napitkov.

Na voljo je tudi 22 študentskih menijev na bone. Tako lahko študentje dobro hrano izberejo vsak dan v tednu.

Če si želite hamburger ali katero izmed dobrot privoščiti doma, pa dostavijo hrano na dom, v službo ali na različne zabave.

Gostišče Jurg, Rogaška Slatina

V Rogaški Slatini vas med zelenimi kozjanskimi griči in sončnimi vinorodnimi pobočji pričakujejo v Gostilni Jurg. Z domačo kulinarično ponudbo vas bo prijazno osebje postreglo, razen ponedeljka, vse ostale dni v tednu v notranjih prostorih in na terasi, kjer sprejmejo do 80 gostov. Je drugačna, lokalno obarvana gostilna, ki stremi k domačnosti. Z novimi idejami so sezonsko usmerjeni. Znajo zadovoljiti tudi najbolj zahtevnega gosta. Veliko dajo na domače goste, imajo tudi veliko tujih gostov, saj se nahajajo v turističnem kraju.

Gospodarja sama skrbita za bogato kulinarično ponudbo jedilnika. Prilagajajo se tudi željam vsakega posameznega gosta. Svoje poslovne partnerje pripeljite na dober obrok in v prijetnem ambientu boste stkali še globlje poslovne vezi.

Prav tako prirejajo in organizirajo tudi pogostitve ob različnih priložnostih, kot so poroke, rojstnodnevne zabave, pikniki, koncerti, finger food partyi, to je le nekaj izmed dogodkov, kjer bodo pripravili resnično dobro in raznoliko ponudbo. Če želite catering, vam pripravijo gostinsko oskrbo srečanj, raznih pogostitev, praznovanj, družabnih dogodkov.

Priporočila šefa kuhinje so domača zaseka z bučno emulzijo, čebulna marmelada in kruhov čips, kremna juha peteršiljevega korena z ocvrtim raviolom, polnjenim z govejim repom. Poleg okusnih jedi si privoščite tudi vrhunska vina, ki jih najdete v njihovi vinoteki.

In verjamemo, da že ob naštevanju lahko začutite lakoto v želodcu, zato vabljeni na kosilo in na jedačo ob vseh ostalih priložnostih, saj vas v Gostišču Jurg popeljejo na čudovito kulinarično doživetje.

Pizzeria Picadilly, Velenje

V Starem trgu 35, na vogalu starega Velenja je Pizzeria Picadilly tista restavracija, ki vam bo postregla z različnimi vrstami dobre domače hrane. Kupujejo lokalno, zato je pripravljena hrana okusna. Prijazno osebje, ki je pri njih zaposleno že več kot 20 let, dobro poskrbi za goste.

Na urejen vrt lahko povabijo do 36 ljudi, v notranjosti pa vas pričakujeta dve sobi, v posebnem ambientu, ki je tematsko urejen – v španskem in italijanskem stilu, kjer sprejmejo še do 50 ljudi.

Ana Anderlič je lastnica, skupaj z možem sta leta 1995 odprla picerijo. Celotna družina je z vztrajnostjo in trdim delom doprinesla do uspeha in kvalitetnega delovanja.

Svojim gostom nudijo 29 vrst okusnih pic iz krušne peči na drva. Pico si lahko naročite tudi po lastnem izboru sestavin. Na meniju so vedno sveže pripravljene solate. Da bodo gurmanski užitki popolni so na izbiro tudi rezanci s sirom, mesom ali morskimi sadeži, juhe, razni steaki in polnjene štručke in a la carte ponudba. Po okusnem glavnem obroku se posladkajte s Picadilly torto, tiramisujem, jogurtovo strnjenko, vročim sadjem ali sladoledom.

Hrano pripravljajo tudi za večje družbe in praznovanja. Celoten kolektiv se neprestano trudi, da vsak gost najde kaj primernega zase.

Nova jesenska ponudba kosil pa vas povabi na gobovo juho z jurčki, bučno juho s popečenim kruhom, kmečko ponev in še na mnogo ostalih dobrot.

Že leta so znani po tem, da ob sredah strežejo Picadilly lojtro – svinjska rebrca s krompirjem, pečenim v krušni peči in čas je, da jih obiščete in sami preizkusite te kulinarične dobrote.

