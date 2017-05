21-letni Matic ostal brez noge, ko je želel pomagati ob prometni nesreči, vanj je trčil pijani voznik

Na nogometni tekmi v Radomljah bodo nogometaši in gledalci zbirali denar za sokrajana, 21-letnega Matica, ki je v bližini krožišča Tomačevo priskočil na pomoč udeležencem prometne nesreče, ko so želeli pomagati odstraniti vozilo s cestišča. In ravno v trenutku, ko je želel zavarovati avtomobil s trikotnikom, je vanj z veliko hitrostjo trčilo drugo vozilo in Matičevo nogo poškodovalo tako hudo, da se je ni dalo več rešiti.