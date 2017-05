22-letni afganistanski begunec 'ujet' v Sloveniji

22-letnemu afganistanskemu beguncu Hamidu so po 11 mesecih bivanja v Sloveniji januarja zavrnili prošnjo za azil. Namesto da bi se pritožil, kot to počne večina zavrnjenih prosilcev, se je odločil, da prošnjo umakne in pristane na deportacijo v Afganistan. Toda od odločitve, da se vrne v domovino, so minili že skoraj štirje meseci. Hamid pa je še vedno 'ujet' v Sloveniji.