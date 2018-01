24. januarja bodo stavkali tudi zaposleni v zaporih. 'Dovolj nam je 20-letnih obljub'

Stavki, ki jo za 24. januar napoveduje pogajalska skupina sindikatov javnega sektorja, ki jo vodi Jakob Počivavšek, se bodo pridružili tudi zaposleni v slovenskih zaporih in prevzgojnih zavodih. Kot je povedal predsednik Sindikata državnih organov Slovenije Frančišek Verk, imajo namreč dovolj 20-letnih obljub o ureditvi njihovega položaja.

Kot je na novinarski konferenci povedal predsednik sindikata državnih organov, katerega del je tudi sindikat uprave za izvrševanje kazenskih sankcij, zaposleni v zaporih zahtevajo zaposlitev dodatnih pravosodnih policistov in drugih strokovnih delavcev, spoštovanje delovnopravne zakonodaje in ureditev delovnih pogojev.

Pravosodni policisti bodo s t.i. belo stavko opozorili na nevzdržne razmere. (Foto: Aljoša Kravanja)

Opozoril je, da bi v slovenskem zaporskem sistemu potrebovali dodatnih najmanj 10 odstotkov pravosodnih policistov. Trenutno namreč pomanjkanje osebja rešujejo tako, da pravosodni policisti opravljajo nadure, ki pa gredo preko vseh razumnih meja. "Sam zakon govori, da se nadurno delo odreja občasno, pri nas pa je to sistem, ki traja že 20 let," je dejal Verk in postregel s podatkom, da zaposleni v zaporih in prevzgojnih zavodih letno opravijo okoli 70.000 nadur. Zaradi tega po Verkovih besedah med zaposlenimi prihaja do preobremenjenosti in tega, da skorajda niso z družinami. "Najbolj srečni so tisti, ki so prosti eno nedeljo v mesecu," je ponazoril.

Po besedah predsednika sindikata ljubljanskega zapora Mirana Lavrača jim največji kadrovski primanjkljaj povzročajo spremstva zapornikov na sodišča in v zdravstvene ustanove, ki se iz leta v leto povečujejo, ter vsesplošno naraščanje pravic zapornikov, kar zahteva zagotavljanje dodatnega števila pravosodnih policistov. Tako bi samo v ljubljanskem zaporu potrebovali vsaj 20 novih paznikov.

Po njegovih besedah so upali, da bodo luknjo, ki jo imajo, zakrpali z zaposlitvami 30 novih pravosodnih policistov, ki so bile opravljene, a se to ni zgodilo.

Stavko sta danes napovedala tudi sindikat delavcev v zdravstveni negi in sindikat zdravstva in socialnega varstva – dva največja sindikata na področju zdravstva in socialnega varstva. Izvedli jo bodo 13. februarja.

Zaradi pomanjkanja pravosodnih policistov varnost na minimumu

Predsednik sindikata mariborskega zapora Kamil Fras je opozoril na problem varnosti. Ta je po njegovih besedah zaradi pomanjkanja kadra v mariborskem zaporu trenutno na minimumu. Tudi zato želijo, da pripravijo standarde in normative o delu v zaporih, kot tudi, da sklenejo kolektivno pogodbo za zaposlene v zaporih.

24. januarja bo v slovenskih zaporih bela stavka

Po Verkovih besedah imajo pravosodni policisti po zakonu stavko omejeno, zato nameravajo 24. januarja izvajati t. i. belo stavko. To pomeni, da bi lahko vsi postopki, pregledi in podobno potekali bolj počasi, da zapornikov ne bodo vozili na izobraževalne in športne aktivnosti ter podobno, je povedal.

Sekretarka Sindikata državnih organov Slovenije Ana Jakopič je napovedala, da je stavka zgolj začetek sindikalnih aktivnosti. Te se bodo nadaljevale tudi po stavki, če država zadev ne bo uredila. Napovedala je namreč, da slabih razmer v zaporih, ki se vlečejo že dvajset let, ne bodo več dovolili.