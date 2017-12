280.000 Slovencev lani na pragu revščine: Kako razložiti otroku, da za božič zaradi pomankanja ne bo dobil darila?

Plačati položnico za ogrevanje ali kupiti hrano? Kako razložiti otroku, da Miklavž, Božiček in Dedek Mraz zanj nimajo darila? In če vseeno dobri možje prinesejo skromno malenkost, kaj dati na mizo, ko denarnica ostane prazna veliko prekmalu? Želeli bi si, da bi se s temi vprašanji ukvarjala tudi država. In kjer država nima posluha, ga imajo ljudje.