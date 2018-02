30-letni Goran se že leta bori z rakom: 'Nikoli nisem prosil za pomoč, a zdaj jo res potrebujem'

Že 10 let let si Goran Kneževič želi le zdravja. Ostra bolečina v trebuhu je dala znak, da se v telesu nekaj dogaja; tumor nadledvične žleze je spremenil življenje takrat 21-letnega fanta. Goran ne želi obupati. V ZDA obstaja klinika, ki ponuja morebitno rešitev, a stroški so visoki. Družina prodaja lokal in stanovanje, a še vedno bo premalo.