Pri Đuđićevi posojilo najelo že več Slovencev. Ker naj ne bi pojasnila izvora denarja, ostala brez računa pri NKBM

Dijana Đuđić naši državi dolguje med 30 in 50 tisoč evri, zato je neverjetno, kako takšni dolžnici toliko denarja za posojila. (Foto: POP TV)

Dijana Đuđić, ki je stranki SDS posodila 450.000 evrov, ni prvič posodila denar Slovencu. Novinar 24UR je govoril z moškim, ki mu je Duđićeva posodila precejšnjo vsoto denarja. V stik z njo je stopil prek prijateljev. Zanikal je, da bi bil povezan z Rokom Snežičem. Kot pravi, ga niti ne pozna. Prijatelje Đuđićeve pozna že 15 let, še iz časov, ko se je hodil zabavati se v BiH. Nje osebno vse do podpisa kredita ni poznal. Na vprašanje, s čim se Đuđićeva ukvarja, je dejal, da se mu zdi, da je odvetnica in da ima odvetniško družbo v BiH. Ko je dobil njen kontakt, je stopil v stik z njo, se dogovoril za posojilo, ona pa je prišla v Slovenijo z vsemi pogodbami, da sta uredila kredit, pojasnjuje. Nikoli je ni vprašal, od kje ji denar, pravi moški, ki želi ostati anonimen. Prepričan je, da je Đuđićeva denar posodila več Slovencem.

Siol poroča, da je 32-letnica denar posojala propadlim slovenskim podjetnikom. Omenjajo dve imeni, skupaj pa naj bi Đuđićeva med avgustom in decembrom lani v Sloveniji posodila za najmanj 1,64 milijona evrov denarja.

Kdo laže?

Novinarska ekipa, ki jo je bosanska policija danes pridržala je dobila dodatne dokaze, da se sporni davčni svetovalec Rok Snežič in Dijana Đuđić dobro poznata. Rok Snežič, ki je bil v zaporu skupaj z Janezom Janšo je poznanstvo s posojilodajalko SDS zanikal, nocoj pa bomo v oddaji 24UR ob 19. uri objavili posnetke, ki ga postavljajo na laž.

Đuđićevo in SDS bi lahko povezoval prav davčni mag Rok Snežič, ki sicer trdi, da Đuđićeve ne pozna, a se je glede tega očitno zlagal. Vedno več je namreč dokazov, da sta se večkrat srečala. Vprašanje, ali je pri najemu SDS-ovega posojila posredoval Snežič, ki je bil Janšev sojetnik na Dobu, je tako povsem na mestu. Janša to sicer zanika. Trdi namreč, da je SDS do Đuđićeve prišel preko podjetja Nova obzorja, ki izdaja strankarski časopis Demokracija.

Nekdanja misica Sabina Remar je 3. decembra lani na družbenih omrežjih objavila fotografijo, na kateri sta v ozadju za skupno mizo Janša in Snežič, z njima pa sedi rjavolaska. Bi lahko to bila 32-letna bosanska odvetnica?

Denar posojala s slovenskih računov

Že včeraj je Janez Janša glede posojila dejal, da je posojilo Đuđićeva stranki nakazala iz slovenskega bančnega računa, ni pa povedal, pri kateri banki ima Đuđićeva odprt račun. Siol poroča, da je Đuđićeva denar posodila še vsaj dvema Slovencema, in sicer skupaj več kot 1,1 milijona evrov, denar pa naj bi jima nakazala z računa, odprtega pri banki Nova KBM. A SDS očitno ne s tega računa, saj naj bi bil ta račun že zaprt. V Sberbanki nam niso želeli razkriti, s katerega računa je bil stranki SDS, ki ima pri njih odprt račun, nakazan denar.

Račun naj bi ji zaprli, ker ni pojasnila izvora denarja

Po Večerovih neuradnih informacijah naj bi pri Novi KBM račun Đuđićevi zaprli že pred meseci, nekje pozno poleti oziroma zgodaj jeseni. Račun naj bi bil zaprt nekje v času, ko je v medijih odmevala novica, da je Nova KBM zaradi neustreznega sistema preprečevanja pranja denarja pod drobnogledom Banke Slovenije, ki je banki z odločbo odredila tudi sprejem ustreznih ukrepov, s katerimi bi odpravili pomanjkljivosti, ki so bile ugotovljene že v času uprave Aleša Hauca. Banka je namreč poostrila pogoje za poslovanje tujih državljanov in okrepila nadzor nad potencialno sumljivimi transakcijami, zlasti tistimi, ki prihajajo iz držav, ki so opredeljene kot bolj tvegane, poroča Večer, ki dodaja, da so neuradno izvedeli, da Đuđićeva naj ne bi ustrezno pojasnila izvora denarja, ki je prihajal na njen slovenski račun. Vprašanje torej ostaja, s katerega računa je torej Đuđićeva nakazala SDS denar?

Vpletena v več spornih poslov

Po sledeh Dijane Đuđić se je podala tudi naša novinarska ekipa. Med obiskom Prijedora je ekipo lokalna policija odpeljala na zaslišanje, a jo je po zaslišanju izpustila. Več o tem pa v oddaji Svet na Kanalu A in v oddaji 24UR.

Od kod Đuđićevi denar, ni znano. Prav tako ni veliko znanega o njeni poslovni dejavnosti, ki vsekakor ni takšna, da bi lahko upravičila takšne zneske. Bosanska odvetnica iz Prijedora je vpletena v več spornih poslov, enega preiskuje Policijska uprava Celje. Sumijo namreč, da je Družba ŽML, ki je bila pred stečajem v lasti Đuđićeve, utajila za 305.000 evrov davka na dodano vrednost. Podjetje je danes v stečaju, za njim in poslovnimi listinami pa so se izgubile vse sledi.

Policija bo sporni kredit preverila

Ker je njeno posojilo stranki SDS zelo vprašljivo, ima nqamreč neverjetno ugodno obrestno mero (dvoodstotno), prav tako je zavarovano s premoženjem, ki je precej nizko glede na znesek, hkrati pa je posojilo najela politična stranka, smo na Generalni policijski upravi preverili, ali je bila morda v povezavi s kreditom SDS obveščena o morebitnih nepravilnostih, kjer pa so pojasnili, da kriminalisti s tem niso bili seznanjeni. "Bo pa v nadaljevanju obstoječe informacije policija (op.av.) preverila v smislu preveritve obstoja morebitnih razlogov za sum, da je bilo v konkretnem primeru storjeno kaznivo dejanje, katerega storilec se preganja po uradni dolžnosti," so še sporočili policisti.

Več o spornem posojilu, o odzivu stranke SDS ter o mnenju Računskega sodišča v članku z naslovom 32-letna Dijana Đuđić, ki je Janševi SDS posodila 450.000 evrov, je tudi znanka razvpitega Roka Snežiča.