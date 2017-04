330 evrov globe za objestno prehitevanje Cerarjeve delegacije na Koroškem

Varnost predsednika vlade ni bila ogrožena, pravijo na policiji. Cerar se je v torek udeležil slavnostnega odprtja novega Lekovega obrata na Koroškem. (Foto: Kanal A)

V začetku tedna se je predsednik vlade Miro Cerar udeležil slavnostnega odprtja novega Lekovega obrata na Koroškem. A na poti se je zgodil incident. Voznik policist, ki prevaža in varuje predsednika vlade, je moral namreč nenadoma močno stopiti na zavoro, saj se je na cesti znašel objesten moški, ki je prehiteval kolono vozil.

Če se voznik policist objestnežu ne bi umaknil, bi se lahko zgodila prometna nesreča, saj mu je nasproti pripeljalo vozilo. Informacijo so nam potrdili na celjski policiji.

Iz centra za zaščito in reševanje so namreč dobili obvestilo, da zaradi cestno-prometnega prekrška potrebujejo patruljo za prevzem postopka v Brdinjah. Na kraj je odšla patrulja PP ravne na Koroškem, nam je pojasnila Milena Trbulin s PU Celje. Policista sta na kraju ugotovila, da je 29-letni voznik BMW X3, doma z območja Koroške, na regionalni cesti od Slovenj Gradca proti Ravnam na Koroškem, in sicer zunaj naselja Kotlje, prehiteval pred seboj vozečo kolono vozil oziroma vozila iz spremstva predsednika vlade.

"Voznik je vozila iz spremstva prehiteval, čeprav se po prehitevanju ni mogel varno vrniti na smerno vozišče, po katerem je vozil pred tem. Da je preprečil trčenje, je moral voznik-policist iz spremstva zavirati," je zapisala Trbulinova.

Voznika so najprej ustavili policisti centra za zaščito in varovanje, nato pa so ga 'v roke' vzeli lokalni policisti. Zaradi kršenja cestno-prometnih prekrškov, in sicer nepravilnega prehitevanja in prehitevanja vozil iz spremstva, so mu izdali plačilni nalog v višini 330 evrov.



Morda se zgodba tukaj zaključi, a po naših neuradnih informacijah bi za dogodkom lahko stala skupina Korošcev, ki izsiljuje in izziva policiste, nato s telefonom posname njihove odzive in to objavi na družbenih omrežjih. Policija na drugi strani ocenjuje, da varnost predsednika vlade pri tem dogodku ni bila ogrožena. Iz urada predsednika vlade na naša vprašanja niso želeli odgovoriti, temveč so nas takoj napotili na policijo.