41-letnik, ki je med lovom na zaklad našel, izkopal in domov odpeljal 227 kg težko bombo, ovaden

Se še spomnite bombe iz Vurberka? Mariborski policisti in kriminalisti so končno zaključili obsežno kriminalistično preiskavo v zvezi z julijsko najdbo neeksplodirane ameriške letalske bombe v Vurberku. Pred dnevi so tako mariborskemu tožilstvu ovadili 41-letnega domačina, ki je osumljen storitve kaznivega dejanja povzročitve splošne nevarnosti.

Najdena ameriška bomba. (Foto: PU Maribor)

Policisti mu očitajo, da je 19. julija letos okoli 18. ure v gozdu pod gradom Vurberk, približno 200 metrov od stanovanjske hiše, kjer živi z družino, s pomočjo detektorja kovin našel in izkopal 227 kg težko neeksplodirano ameriško letalsko bombo (AN-M64) in jo po izkopu pripeljal na dvorišče svoje stanovanjske hiše.

Stroške intervencije (uničenja bombe), ki je bila zelo zahtevna, k sreči pa je potekala po načrtih, je krila država. Julija so vrednost intervencije ocenili med 15.000 in 20.000 evrov.

Kot smo poročali julija, je bombo našel domačin, ki je z otroki z detektorjem kovin v bližnjem gozdu iskal zaklad. Bombo je nato izkopal in s svojim tovornjakom z dvigalom prepeljal na dvorišče svoje hiše, ki se nahaja pod gradom v bližini cerkve. Šele zatem je o najdbi obvestil policijo.

S PU Maribor so sporočili, da je domačin z malomarnim in nevarnim ravnanjem izkopa, transporta in ravnanja z neeksplodiranim ubojnim sredstvom povzročil nevarnost za življenje tako sebe, svojih družinskih članov, kot tudi okoliških prebivalcev Vurbeka in tudi nevarnost za premoženje velike vrednosti.

Če bo spoznan krivega, mu grozi denarna kazen ali zapor do enega leta.