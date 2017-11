50 kilometrov lučk in 800 svetlobnih teles za praznično Ljubljano

V petek bo v Ljubljani na tradicionalni prireditvi zagorelo 50 kilometrov prazničnih lučk in 800 svetlobnih teles. Odprl se bo praznični sejem z darilnim programom in gostinsko ponudbo, prestolnica, ki bo novo leto dočakala z ognjemetom, bo tudi prizorišče več koncertov. Letošnja novost sta drsališče v parku Zvezda in mini smučišče na Novem trgu.

Kot je na novinarski konferenci Mestne občine Ljubljana povedala direktorica Turizma Ljubljana Petra Stušek, bodo v petek pred prvim adventnim vikendom ob 17.15 na prireditvi s kulturnim programom na Prešernovem trgu obiskovalci skupaj z županom Zoranom Jankovićem odštevali sekunde do prižiga praznične okrasitve. To je tudi letos pripravil umetnik Zmago Modic in jo tokrat naslovil Preseki časa.

Staro mestno jedro bo prepredeno s 50 kilometri prazničnih lučk, nameščenih bo 800 svetlobnih teles, drevesa ob Ljubljanici na Prulah pa bo krasilo 40 lampijonov, ki so jih izdelali ljubljanski osnovnošolci. Smreka, ki bo krasila Prešernov trg, je visoka 20 metrov in okrašena s približno 10 kilometri luči. Mestni občini jo je podaril meščan, prihaja pa s Pržana. Smreke bodo še na Mestnem in Levstikovem trgu, Pod Trančo, pri Figovcu, na gradu in v atriju Mestne hiše.

Osnovna okrasitev bo stala 220.000 evrov, sredstva pa so zagotovljena preko koncesijske pogodbe za javno gospodarsko službo urejanja javne razsvetljave, je pojasnila Stuškova.

Letošnja novost je tudi drsališče v parku Zvezda. (Foto: Damjan Žibert)

V petek se bo dopoldne odprl praznični sejem

V petek se bo že dopoldne odprl tudi praznični sejem, 48 sejemskih hišic z darilnim programom in gostinsko ponudbo bo na več lokacijah po središču mesta, letošnja novost pa sta hišici na Gallusovem nabrežju. Za hišice je bilo na razpisu po besedah Stuškove veliko zanimanja. V njih bodo gostinci v skladu s trajnostno naravnanostjo Ljubljane uporabljali izključno okolju prijazno embalažo, vsak pa bo ponujal tudi vsaj eno jed iz nabora Okusi Ljubljane.

Letošnja decembrska novost v Ljubljani je športno-rekreativno-zabavni objekt Ledena fantazija v parku Zvezda, ki že deluje in obsega več kot 2000 kvadratnih metrov ledenih površin. Prav tako bodo letos prvič postavili mini smučišče Kameleon, ki bo od 18. decembra do 19. januarja otrokom do 6. leta starosti brezplačno ponudilo priložnost za izkušnjo alpskega smučanja.

Tradicionalni del decembrskega programa ostajajo Miklavžev sejem na Prešernovem trgu, Miklavžev sprevod, Čarobni gozd - ustvarjalne delavnice za otoke, Dobra vila, nastopi lajnarjev, božični koncert pred mestno hišo, sprevodi dedka Mraza s spremstvom, predstave uličnih gledališč, glasbeni program na trgih in silvestrovanje na prostem.

Za otroke bo silvestrovanje na Kongresnem trgu že ob 16. uri, sicer pa silvestrovanje že tradicionalno pripravljajo na štirih prizoriščih, in sicer na Kongresnem trgu, na Mestnem trgu, na Pogačarjevem trgu in Trgu francoske revolucije. Opolnoči pa bo mesto razsvetlil petminutni ognjemet z grajskega griča, ki bo po besedah Stuškove stal 3650 evrov.

Kot je poudarila, so se kljub pozivu Agencije RS za okolje k opustitvi novoletnih ognjemetov odločili za ognjemet, saj so izstrelki v skladu z evropsko zakonodajo in so sestavljeni izključno iz papirja oziroma razgradljivih materialov. Meritve po njenih besedah kažejo le nekajurno povišanje trdih delcev v zraku zaradi ognjemeta, kar ne predstavlja bistvenega posega v okolje. Če pa centralnega ognjemeta ne bi bilo, bi ljudje več pirotehničnih izdelkov prižigali sami, kar bi tudi trajalo dlje časa in bi pomenilo večji negativen vpliv na okolje, je ocenila Stuškova in dodala, da je Ljubljana vendarle prestolnica, ki obiskovalce privabi tudi zaradi ognjemeta.

Stuškova je pojasnila še, da je za sofinanciranje decembrskih prireditev namenjenih 113.000 evrov proračunskih sredstev, del stroškov bodo pokrili donatorji, del pa se financira iz najemnin za sejemske hišice.