7 dejstev o sončnih očalih Ray-Ban, ki jih zagotovo niste vedeli!

In katera blagovna znamka najbolje združuje kakovost in najnovejše trende, po drugi strani pa je sinonim za tradicijo in spada med največje ikone iz »sveta sončnih očal«?

To je seveda Ray-Ban! Aviator, Wayfarer in Clubmaster so le nekateri od kultnih modelov znamke, ki pa ne počiva na lovorikah, saj vsako sezono preseneti tudi s kakšno drzno novostjo. V letošnji kolekciji pomlad/poletje 2017 so tako na primer predstavili kolekcijo Blaze, ki je takoj prepričala privržence po vsem svetu.

Ray-Ban Blaze. Vir: Arhiv Ray-Ban.

Kljub temu, da so očala Ray-Ban ljudem v splošnem precej dobro poznana, pa le malo ljudi pozna naslednjih 7 dejstev o nastanku in razvoju blagovne znamke:

Prva Ray-Ban očala so bila narejena za potrebe ameriškega vojaškega letalstva. Nova letala so pilotom omogočala, da letijo še višje in hitreje kot kadarkoli prej, kar pa je s seboj prinašalo mnoge težave, povezane z vidom. Podjetje Bausch and Lomb je v ta namen razvilo nova stekla, ki so pilotom omogočala, da dobro vidijo tudi v močni sončni svetlobi in tako so nastala prva Ray-Ban očala – kultne »aviatorke«.

Pionir med zvezdniki, ki so vzeli znamko Ray-Ban za svojo, je bil ameriški igralec Humphrey Bogart, ki se ga verjetno večina najbolje spominja po vlogi Ricka iz filma Casablanca.

Humphrey Bogart in Lauren Bacall. Vir: Arhiv Ray-Ban.

Leta 1938 je Ray-Ban predstavil enega svojih najbolj »bizarnih« modelov očal, Ray-Ban Shooter. Posebnost tega modela je bila luknjica na sredini med lečama, ki naj bi vojaškim pilotom služila kot »držalo za cigarete«, a se je hitro izkazalo, da se v praksi ta funkcija ne obnese najbolje. Precej let kasneje se je Ray-Ban Shooter pojavil tudi v kultnem filmu Fear and Loathing in Las Vegas, ravno zaradi svoje posebnosti pa ima v »svetu očal« še danes svojevrsten status.

Med najbolj priljubljenimi modeli Ray-Ban očal vseh časov je model Wayfarer, ki je bil ob svojem nastanku tudi prvi model očal z acetatnim okvirjem. Zaradi odličnih lastnosti acetata, predvsem pa zaradi kultne oblike okvirja, so si Wayfarer hitro prisvojili zvezdniki kot so James Dean, Audrey Hepburn, Bob Dylan in mnogi drugi.

Bob Dylan. Vir: Arhiv Ray-Ban.

Med najpomembnejše »osebnosti« znamke spada Tom Cruise, ki se je z modelom Wayfarer že leta 1983 pojavil v filmu Risky Business, leta 1986 pa se je z »aviatorkami«, ki jih je nosil v filmu Top Gun, vrnil h koreninam blagovne znamke in sunkovito povečal prodajo očal znamke Ray-Ban po vsem svetu.

Tom Cruise. Vir: Arhiv Ray-Ban.

Seznam filmov, v katerih so se pojavila očala znamke Ray-Ban, je danes že zavidljivo dolg. Med najbolj znanimi filmi so Malcom X (1992), Reservoir Dogs (1992), Man in Black (1997), Fear and Loathing in Las Vegas (1998) in mnogi drugi.

Ray-Ban že 80 let premika meje tehnologije leč. V juliju 2016 so predstavili leče Chromance, ki z unikatno sestavo visoko-kontrastnih pigmentov, naprednimi protiodsevnimi nanosi in izrednimi polarizacijskimi filtri optimizirajo svetlobo, izboljšajo vidljivost kontrastov, barv in obrisov ter odstranijo odbijanje in bleščanje svetlobe, posledično pa zagotavljajo najčistejšo in najudobnejšo vidljivost do zdaj.

Leče Chromance. Vir: Arhiv Ray-Ban.

Poslovalnica Optike Clarus na Cankarjevi 3 v Ljubljani. Vir: Arhiv Optike Clarus.

