Vlada je potrdila dogovor z zdravniškim sindikatom, šolniki pa opozarjajo: Tudi mi pričakujemo višje plače

Vlada je na današnji seji potrdila dogovor z zdravniškim sindikatom Fides o pogojih za začasno prekinitev stavke. Z dogovorom se odpravljajo anomalije v plačnem sistemu za zdravnike in zobozdravnike ter skrajšujejo čakalne dobe v zdravstvu, je vlada sporočila prek družbenega omrežja Twitter.

V okviru sporazuma sta ministrica za zdravje Milojka Kolar Celarc in predsednik sindikata Fides Konrad Kuštrin namreč v soboto parafirala aneksa h kolektivni pogodbi za zdravnike in zobozdravnike. Prvi aneks omogoča izvajanje standardov in normativov dela zdravnikov.

Drugi aneks k posebnemu tarifnemu delu kolektivne pogodbe za zdravnike in zobozdravnike pa opredeljuje spremenjeni način določanja in vrednotenja delovnih mest mladih zdravnikov specializantov, izenačuje vrednotenje delovnega mesta vseh specialistov ne glede na dolžino trajanja specializacije in spreminja vrednotenje delovnega mesta zobozdravnik oz. zdravnik brez specializacije z licenco.

Prav tako aneks opredeljuje dve novi delovni mesti, to sta višji zdravnik specialist ter višji zobozdravnik/zdravnik brez specializacije z licenco. Na ta način se odpravljajo anomalije pri vrednotenju delovnih mest zdravnik in zobozdravnik, tako glede sistema določanja, števila teh delovnih mest in njihovega vrednotenja.

V soboto parafirani sporazum vključuje tudi kriterije in merila za nagrajevanje zaposlenih v zdravstvu v okviru posebnega vladnega projekta za skrajševanje čakalnih dob v zdravstvu in večjo kakovost zdravstvenih storitev. Kriteriji in merila obsegajo nagrajevanje za delo preko normativov kot posameznih aktivnosti in doseženih rezultatov za skrajševanje čakalnih dob, bolnikom bolj prijazno obravnavo in bolj kakovostno obravnavo bolnika.

Vlada je dosegla dogovor s Fidesom. (Foto: Blaž Garbajs)

Pogajanja s sindikati drugih dejavnosti bo vlada začela v roku enega meseca

Sporazum med vlado in Fidesom je sicer v delu zdravstva naletel na odobravanje, zlasti v zdravstveni negi pa so ogorčeni. Tudi iz navedb nekaterih predstavnikov sindikatov javnega sektorja je razbrati, da bodo začeli s pritiski za izboljšanje plač.

A vlada na Twiterju zagotavlja, da ves čas dosledno spoštuje dogovorjene zaveze s sindikati, ki so jih podpisali konec lanskega leta. To po navedbah vlade velja tudi za del dogovora, s katerim so določili, da dogovor s Fidesom pomeni tudi podlago za pogajanja o vrednotenju delovnih mest v zdravstvu in na drugih delovnih mestih, ki so primerljiva z zdravniškim. Vlada se je zavezala, da bo pogajanja z reprezentativnimi sindikati drugih dejavnosti začela v roku enega meseca po sklenitvi aneksa h kolektivni pogodbi za zdravnike in zobozdravnike.

Zvišanje plač zdaj pričakujejo tudi šolniki

V Sindikatu vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (Sviz) pričakujejo, da se bodo, sledeč dogovoru z zdravniki, ustrezno zvišale tudi plače učiteljev. Nenazadnje, je poudaril glavni tajnik sindikata Branimir Štrukelj, obstajajo za to že dane vladne zaveze.

Kot je Štrukelj pojasnil na današnji novinarski konferenci, veže plače učiteljev in zdravnikov zaveza, zapisana v aneksu h kolektivni pogodbi za vzgojo in izobraževanje iz leta 2002.

V njem namreč piše, da bodo plače zdravnikov specialistov v primerjavi s plačami univerzitetnih učiteljev v razmerju 1:1. Plače zdravnikov brez specializacije pa so lahko največ za 23 odstotkov višje od plač učiteljev z univerzitetno izobrazbo, je pojasnil Štrukelj.

Kot je dejal, vsebine aneksa h kolektivni pogodbi za zdravnike in zobozdravnike sicer še ne poznajo, zato tudi ne vedo, kakšno zvišanje zdravniških plač prinaša. A že zdaj so po njegovih navedbah osnovne plače visokošolskih učiteljev v povprečju nižje za 20 odstotkov oz. so uvrščene pet plačnih razredov nižje od zdravniških, s katerimi bi morale biti izenačene.

Branimir Štrukelj meni, da se delo v izobraževanju slabše vrednoti. (Foto: Miro Majcen)

Po Štrukljevih besedah se delo v izobraževanju bistveno slabše vrednoti tudi kot na primer delo v državni upravi, primerljiva je le sociala, kjer so plače izrazito slabe.

Kot je napovedal, bodo zahtevo po zvišanju plač v vzgoji in izobraževanju z vsemi legalnimi in legitimnimi sredstvi uveljavljali še v času mandata te vlade, in to do zadnjega tedna pred volitvami.

Z dvigom zdravniških plač je vlada po njegovih besedah "postavila zgornji rob, čez katerega ni mogoče iti in na nek način s to gesto napovedala, da bo postopno izboljševala plače tudi vsem drugim v javnem sektorju, jih približevala tej zgornji točki".

Pri tem je poudaril, da se je vlada decembra lani, ko je podpisala sporazum s sindikati, zavezala, da bo na podlagi podpisanega aneksa z zdravniki najpozneje v enem mesecu odprla pogajanja z vsemi skupinami, ki so na kakršen koli način primerljive z zdravniki.

Ta pogajanja pa je treba po Štrukljevem opozorilu ločiti od pogajanj o odpravi anomalij v plačnem sistemu, ki so vredna 70 milijonov evrov.

Slednja so sicer v ponedeljek prekinili, saj so sindikati ocenili, da jih ni mogoče nadaljevati, dokler ne bo znana vsebina aneksa h kolektivni pogodbi za zdravnike, pri čemer gre po Štrukljevih besedah predvsem za vprašanje, na kakšen način je ta aneks posegel v sam plačni sistem.