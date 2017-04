Nogometaš potrdil, da sta mu soigralca Stokanić in Dulić ponudila 50.000 evrov za prirejanje rezultata

Na Okrožnem sodišču v Mariboru se je danes začela glavna obravnava zoper Željka Stokanića in Anisa Dulića zaradi domnevnih poskusov prirejanja rezultatov nogometnih tekem. Kot ena od prvih prič je nastopil nogometaš NK Maribor Aleksander Rajčević, ki je potrdil, da mu je Stokanić v zameno za slabšo igro ponujal 50.000 evrov.

Tožilka specializiranega državnega tožilstva Bojana Podgorelec obtoženima Stokaniću in Duliću očita, da sta si s stavami na podlagi vnaprej dogovorjenih izidov nogometnih tekem poskušala pridobiti protipravno premoženjsko korist. Stokanić naj bi novembra 2013, ko je NK Maribor igral v evropski ligi, ob podpori Dulića ponudil zdaj že nekdanjemu nogometašu "vijoličastih" Željku Filipoviću 70.000 evrov za ustrezen rezultat, kasneje pa še Rajčeviću po 50.000 evrov na tekmo. Nobeden od nogometašev ponudbe ni sprejel, vendar pa tudi poskusa podkupovanja nista prijavila.

Šestintridesetletni Mariborčan Stokanić se danes ni želel zagovarjati, 28-letni Koprčan Dulić pa je zatrdil, da nikoli ni sodeloval pri kakršnem koli prirejanju stav in izidov. Kot je dejal, je z nogometaši sodeloval kot pomočnik športnega agenta, z Rajčevićem pa sta tudi prijatelja od mladih nog: "Želel sem mu pomagati pri poklicni karieri, nikoli pa mu nisem predlagal prirejanja rezultatov."

V zameno za slabšo igro naj bi soigralcema ponujala lepo vsoto denarja. (Foto: Thinkstock)

Športni agent Amir Ružnič je med današnjim pričanjem na sodišču potrdil, da je Dulić pri njem opravljal le administrativna dela, pri sklepanju poslov z nogometnimi igralci pa ni sodeloval.

Nato je pred sodni senat kot priča stopil nogometaš Rajčević in potrdil, da pozna Dulića že od mladih let in da ga je on seznanil s Stokanićem. Vsi trije naj bi se sestali pred enim od mariborskih lokalov in tam naj bi mu Stokanić ponudil sodelovanje pri prirejanju tekem, in sicer 50.000 evrov za posamezno tekmo. "Ponudbo sem takoj zavrnil in nato smo se pogovarjali o drugih stvareh," je povedal nogometaš.

Na vprašanje obrambe, ali bi lahko šlo za šalo, Rajčević ni znal z gotovostjo odgovoriti, čeprav se spomni, da se je Stokanić potem, ko je sam njegovo ponudbo zavrnil, zasmejal. Nogometaš se ni tudi spomnil, kako točno je Stokanić artikuliral to ponudbo, je pa dodal, da so o denarju samo govorili, ni pa ga tudi dejansko videl.

Za ključno pričo velja še nogometaš Filipović, ki pa je trenutno v tujini, zato se današnje obravnave ni mogel udeležiti. Enako naj bi veljalo za Stokanićevo nekdanjo partnerko Ines Juranovič, a sta tako tožilstvo kot obramba vztrajala pri njunem zaslišanju.

Stokanićev odvetnik Viktor Osim je sicer navrgel, da bi se sojenje lahko takoj končalo, "če bi bila ponudba tožilstva za njegovega klienta prava". Tožilka te možnosti ni izključila, zato se bodo pogovori nadaljevali do naslednje sodne obravnave, ki je napovedana za 22. junij.

Na predobravnavnem naroku februarja Stokanić in Dulić nista sprejela ponudbe tožilke, ki je v zameno za priznanje za prvega predlagala leto in sedem mesecev zapora, za drugega pa deset mesecev zapora, ki bi jo Dulić lahko opravil z delom v družbeno korist. Oba sta krivdo zanikala.