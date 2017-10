Accuweather razkriva, kakšna zima nas čaka

V nedeljo nas čaka vremenski preobrat, ki nas bo spomnil, da se zima nevzdržno približuje. Medtem ko eni že imajo kupljene smučarske vozovnice in rezervirane zimske počitnice, pa tisti, ki zime ne marajo, upajo, da nam bo prizanesla. Pa nam bo? Meteorologi vremenskega portala Accuweather so objavili svojo napoved za prihajajočo zimo za Evropo. Njihova napoved za letošnje poletje se je izkazala za precej natančno, zato poglejmo, kaj nam napovedujejo za naslednjih nekaj mesecev.

Kot pravijo, se bo zima začela vetrovno in deževno v delih zahodne in severne Evrope. Osrednjo Evropo, pa tudi območje Slovenije, v prvem delu zime čaka obdobje suhega in bolj blagega vremena, mraz in sneg lahko pričakujemo šele v drugi polovici zime. Za južno Evropo in večji del Balkanskega polotoka pa meteorologi napovedujejo predvsem sušo.

Velika Britanija in zahodna Evropa bosta zimo začeli vetrovno in deževno

Za Veliko Britanijo, Francijo, Nemčijo, Nizozemsko in Dansko AccuWeather napoveduje vetrovno in deževno vreme. Dež bo nekoliko omilil poletno sušo, močan veter pa bi lahko povzročil tudi težave v prometu in oskrbi z električno energijo. Največ neviht naj bi bilo v decembru in januarju, medtem ko bo februar veliko bolj vremensko ugoden. Močan dež bi lahko povzročil tudi hude poplave konec leta in v začetku prihodnjega leta. Močnejše snežne nevihte meteorolog Alan Reppert napoveduje za Škotsko, pa tudi za jug Nemčije in vzhod Francije. "Kombinacija vetra in snega bi lahko resno ohromila promet," opozarja Reppert.

Kako bo pri nas?

V osrednji Evropi (od Nemčije do Poljske) in na območju Alp bomo v decembru in večjem delu januarja beležili nekoliko nadpovprečne temperature in bolj blago zimsko vreme. Območje visokega zračnega tlaka, ki nastaja nad Skandinavijo, bo nekoliko ’preusmerilo’ mrzle sibirske zračne gmote bolj nad baltske države in Belorusijo, šele v januarju bodo te mrzle zračne mase dosegle Poljsko, severovzhod Nemčije in segle vse do Alp. Prvi del zime bo tako bolj blag.

Na območju Alp za december in januar Accuweather napoveduje snežne plohe, ki bodo ponekod precej obilne, česar se bodo zelo razveselili v največjih francoskih, italijanskih, švicarskih in avstrijskih smučarskih središčih. Upamo, da tudi pri nas.

Za drugi del zime Accuweather za to območje napoveduje sneg in mraz. Temperature bodo precej pod povprečjem. Napovedano je obsežno sneženje. To bo zamaknilo smučarsko sezono v pomlad, pravi Reppert. Novica o pozni zimi bo razveselila predvsem tiste, ki so glavnino smučarskih užitkov načrtovali za zimske šolske počitnice.

Jug Evrope in Balkan bo še naprej pestila suša

Za večji del Španije in jug Portugalske, ki se bojujeta z obsežnimi gozdnimi požari, zima ne bo prinesla olajšanja, saj naj bi tudi pozimi Iberskemu polotoku grozili gozdni požari. Prav tako bo bolj blago in suho vreme na Apeninskem polotoku in na Balkanu.

Balkanski polotok in večji del Italije sta bila to poletje izpostavljena tako hudi suši, da nujno potrebujeta obsežnejše deževje, ki pa ga letošnja zima ne bo prinesla, opozarja Reppert. "Seveda to ne pomeni, da ne bo nič dežja v zimskih mesecih. To pomeni le, da obsežnejših padavin ne bo," dodaja in opozarja, da se bodo sušne razmere še poslabšale, kar bo vplivalo na prihodnjo kmetijsko sezono, prav tako lahko pomanjkanje snežnih padavin poveča tveganje za obsežne gozdne požare prihodnje poletje in jesen.

Tudi za te predele Evrope več snega sicer napovedujejo za drugi del zime.

Vzhod Evrope v primežu mraza in obilnega sneženja

Medtem ko bo začetek zime v osrednji Evropi bolj blag, pa bo vzhod Evrope že v decembru beležil izredno nizke temperature. Prav tako lahko območje od Baltika do Ukrajine pričakuje tudi več snega, napoveduje Accuweather.

Za razliko od osrednje in vzhodne Evrope, ki bo februarja in marca vendarle dočakala tisto ta pravo zimo, pa bodo v Skandinaviji to zimo večinoma nadpovprečne temperature. Območje visokega zračnega tlaka, ki se bo oblikovalo nad regijo v drugi polovici zime, bo regijo ščitilo pred vdorom polarnega mraza. A čeprav bo zima bolj blaga od običajne, pa to še ne pomeni, da ne bo snega, pravijo meteorologi Accuweatherja. Še vedno bo snežilo, le snežnih dni bo precej manj.