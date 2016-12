Previdno v nakupovalnih centrih in na prireditvah - tatovi med prazniki prežijo na vas

Policisti med božičnimi in novoletnimi prazniki obravnavajo večje število premoženjskih kaznivih dejanj, predvsem tatvin, vlomov, ropov in roparskih tatvin. V mesecu decembru storilci namreč izkoriščajo različne okoliščine, na katere moramo biti posebej pozorni.

Priložnosti za tatove so na primer gneča v nakupovalnih središčih, ko imajo ljudje pri sebi večje količine gotovine, pa tudi različne prireditve na prostem, ko ljudje niso pozorne na svoje predmete. Policisti opozarjajo, da telefone in denarnice shranite v notranjih žepih jaken, tudi torbice in drugi predmeti naj bodo vedno zaprti. Tako bodo žeparji težje izvedli tatvino. Med obiski lokalov, trgovin in na ulici nikar ne razkazujte denarja.

Policisti pravijo, da se v večernem in nočnem času izogibajte temačnim in praznim ulicam, kjer bi lahko postali žrtve drznih tatvin in ropov. Če se to vendarle zgodi, se nikar ne spuščajte v konflikt z napadalci, saj so storilci pogosto agresivni in bodo uporabili silo za kaznivo dejanje. Glasno kričanje "na pomoč" bo pritegnilo pozornost bližnjih stanovalcev in drugih ljudi, kar lahko pripomore k prijetju storilca.

Policisti opozarjajo, da lahko največ za lastno varnost storimo sami s samozaščitnimi ukrepi. (Foto: Thinkstock)

Prodaja od vrat do vrat lahko privede v tatvino

Pred prazniki se poveča število prodajalcev od vrat do vrat. Ljudi, ki jih ne poznate, ne spuščajte v stanovanje ali hišo oziroma jih v stanovanju ne pustite brez nadzora, opozarjajo policisti. Lažni prodajalci uporabljajo različne zvijače, kot so prošnja za kozarec vode ter tako zamotijo lastnika, vmes pa

izvršijo tatvino. Če vas take osebe zvabijo iz stanovanja ali hiše, zaklenite vhodna vrata in tako zavarujte hišo pred morebitnimi sostorilci.

Previdno pri uporabi bankomatov in plačilih s kartico

Zaradi večje uporabe bankomatov v času praznikov je tudi večja nevarnost zlorab negotovinskih plačilnih sredstev. Ena izmed njih je namestitev t. i. skimming naprav ali pasti za denar (cashtrapping) na bankomatih. Na policiji so dejali, da pri uporabi plačilnih kartic na bančnih avtomatih upoštevate osnovna pravila za varno poslovanje s karticami. Pred uporabo bankomata bodite pozorni na sumljive osebe v bližini, preglejte bankomat, preden ga uporabite, prekrijte vtipkano PIN številko in uporabljajte SMS obveščanje o opravljenih transakcijah. Celoten dvig gotovine opravite pazljivo in nemudoma pospravite gotovino.

Ob bližajočih se praznikih bodimo na prireditvah in v nakupovalnih centrih še bolj pozorni. (Foto: Thinkstock)

Poskrbite tudi za varnost svojega vozila

Na vidnih mestih v vozilih nikar ne puščajte predmetov večjih vrednosti, telefonov, denarnic ali torbic. Enako ravnajte tudi na potovanju, kjer ob postankih vedno zaklenite vozilo. V

nezavarovanih vozilih ni priporočljivo puščati denarnic in telefonov. Tudi če lastnik vozilo zapusti le z namenom, da bo plačal gorivo, je treba vozilo zakleniti.

Nasveti za samozaščito

Med krajšo odsotnostjo od doma pustimo del prostorov osvetljen.

Sosede prosimo, da nam praznijo poštni nabiralnik.

Vrednejše predmete hranimo na skritih mestih.

Povečano število vlomov na Goriškem

Novogoriški policisti so v zadnjih dveh mesecih obravnavali večje število vlomov v stanovanjske hiše v Novi Gorici in Solkanu, pa tudi na podeželju, po vaseh Zgornje in Spodnje Vipavske doline. Nepridipravi so precej vlamljali tudi na območju Kobarida, Cerknega in Idrije. Storilci so v objekte vstopali na različne načine (skozi vhodna ali garažna vrata, okna v pritličju ter preko balkona), preiskali notranje prostore in ukradli gotovino, bančne kartice, zlatnino, glasbila, umetnine ter druge predmete.

Storilci so vlamljali v času, ko stanovalcev ni bilo doma, najpogosteje v popoldanskih oziroma večernih urah. Očividci so policistom povedali, da vlomilci neznanci običajno vlamljajo v skupinah, v vas se pripeljejo z različnimi osebnimi avtomobili, da bi bili tako manj vpadljivi.

Policisti so že novembra poostrili nadzor na cestah ter po vaseh, s tem nadaljujejo tudi decembra. Intenzivno preiskujejo vlome in zbirajo obvestila, a opozarjajo, da bi se jim lahko izognili, če bi prebivalci ravnali bolj trezno. Kot so sporočili s Policijske uprave Nova Gorica, stanovalci hranijo vredne predmete vsem na očeh. Zato občane pozivajo, da namenijo več pozornosti samozaščitnemu ravnanju, saj lahko veliko storimo že z nekaj osnovnimi ukrepi.