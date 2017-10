Adijo, sonček. V nedeljo prihaja ohladitev, meja sneženja se bo precej spustila

Zadnji dnevi so nam ponudili obilo sonca in visoke temperature, a kot napovedujejo vremenoslovci, se (vsaj za nekaj časa) t. i. indijansko poletje poslavlja. Kar za drugo polovico meseca oktobra niti ni tako zelo nenavadno.

Nedelja bo tista, ki bo prinesla padavine in občutno znižanje temperatur, meja sneženja se bo lahko spustila tudi do okrog 1000 metrov nadmorske višine.

A pojdimo lepo po vrsti.

Danes bo na Primorskem ter deloma na Notranjskem zmerno do pretežno oblačno, ponekod lahko občasno tudi megleno. Drugod bo precej jasno, jutranja megla se bo ponekod zadržala še dopoldne. Proti poldnevu bo začel pihati jugozahodni veter.

Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 24 stopinj C, pravijo na Agenciji RS za okolje (Arso).

15. oktobra je Arso na Slavniku izmeril skoraj 22 stopinj C, na Krvavcu in Voglu 18, na Kredarici pa 14 stopinj.

Jutri bo na zahodu zmerno, ponekod občasno pretežno oblačno. Drugod bo precej jasno. Zjutraj bo po nekaterih kotlinah megla. Sredi dneva in popoldne bo ponekod zapihal jugozahodnik. Najnižje jutranje temperature bodo od 3 do 8, na Primorskem od 8 do 12, najvišje dnevne od 18 do 24 stopinj C.

V petek bo v zahodni in deloma v osrednji Sloveniji zmerno, predvsem na zahodu tudi pretežno oblačno. Ponekod v hribovitih krajih na zahodu bo možna kakšna kaplja dežja. Drugod bo sončno, zjutraj bo ponekod še lahko megla. Pihal bo jugozahodnik. V soboto se vreme še ne bo bistveno spremenilo, le v notranjosti Slovenije bo občasno nekaj več oblačnosti kot v petek.

Topel čaj bo po nedelji dobrodošel. (Foto: iStock)

Meja sneženja se bo lahko znižala tudi do 1000 metrov n. v.

Nato bo prišla nedelja. "Že čez dan bo začelo deževati," je za 24ur.com povedal dežurni meteorolog na Arsu Andrej Velkavrh. "Glavnina padavin se bo pojavila zvečer in v noči na ponedeljek, ko bodo dopoldne padavine predvidoma ponehale. "

Meja sneženja se bo počasi zniževala tja do približno 1000 metrov. Ni še mogoče natančno določiti spodnje meje, ker je ta odvisna od padavin in hlajenja ozračja."

Velkavrh pravi, da je tak občuten padec temperatur za ta letni čas popolnoma običajen. "V preteklih dneh smo imeli tako lepo in toplo vreme, zato bo razlika v temperaturah morda malce bolj občutna."

In res so bile temperature v teh dneh blizu rekordnim. Na Kredarici so vremenoslovci 15. oktobra izmerili 14 stopinj Celzija, na Krvavcu in Voglu 18, na Slavniku kar 22 stopinj.

V Postojni so pred dvema dnevoma dosegli 25,9 stopinje, v Slovenj Gradcu 24,7 in v Ratečah 23,6 stopinj.

Zloglasna Ophelia, ki je povzročila precej težav na Irskem in v Angliji na vreme pri nas ne bo vplivala, je še dodal Andrej Velkavrh.